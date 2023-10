Wybory 2023: Prezes PSL jest pewien, że "jeśli będzie stabilna przewaga, to żadne głupoty nikomu po głowie nie będą chodzić"

A co z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej ostrzeżeniami, że PiS może np. użyć wojska w przypadku niekorzystnego dla siebie wyniku wyborów?



- Wszystko zależy od naszego wyniku. Jak będzie stabilna przewaga, to żadne niecne plany, nawet jeśli by komuś chodziły po głowie, nie wejdą w życie. Ja uważam, że nieuczciwa była kampania, nieuczciwy był brak możliwości prezentowania przez nas konwencji, konferencji w mediach rządowych. Nieuczciwa była kampania bo instytucje publiczne się zaangażowały, spółki Skarbu Państwa. Samego aktu głosowania musimy przypilnować. Ale ja co do aktu głosowania nie ma zastrzeżeń. Wierzę, że wygramy te wybory, że będzie taka większość, że żadne głupoty nikomu po głowie nie będą chodzić - odpowiedział prezes PSL.



Dopytywany czy PiS może naciągać konstytucje i przedłużać przekazywanie władzy Kosiniak-Kamysz wskazał, że "prezydent ma miesiąc na zwołanie pierwszego posiedzenia od daty wyborów, potem są dwa tygodnie na sformowanie rządu przez premiera wskazanego przez prezydenta".



- Ludzie wiedzą na kogo będą głosować, nie damy sobie odebrać zwycięstwa - zapewnił jednak.