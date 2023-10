Posłanka odniosła się także do sytuacji, która miała miejsce na debacie. Podczas spotkania wielokrotnie dochodziło do bezpośredniego starcia Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Politycy wypominali sobie przeszłość polityczną oraz podejście do różnych tematów gospodarczych i społecznych.

Szef rządu i lider Koalicji Obywatelskiej starli się m.in. przy pytaniu o podwyższenie wieku emerytalnego. Mateusz Morawiecki w swojej minutowej wypowiedzi nawiązał do spotkania z jedną z emerytek w Kraśniku. - Często jeżdżę po Polsce i spotykam się z seniorami, ostatnio podeszła do mnie pani Danuta z Kraśnika. Poprosiła, abym oddał Donaldowi Tuskowi 2 złote waloryzacji emerytury, którą dostała kilka lat temu. Zrobię to po programie - mówił Morawiecki, który stwierdził, że kobieta nie potrzebuje tych pieniędzy, bo teraz ma np. trzynastą i czternastą emeryturę.

- Wydaje mi się, że premier nie przekazał Donaldowi Tuskowi tych dwóch złotych – zrobił tylko show i nic więcej - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

Posłanka Lewicy zapytana została także, czy pytania były dla niej zaskoczeniem. - Ja spodziewałam się takich pytań, podobnie jak i przewidziałam to, jak będzie wyglądała cała debata. Udało nam się przewidzieć prawie wszystko. Te pytania były przygotowane pod referendum PiS-owskie. Nie chodziło o to, żeby zapytać o coś ludzi albo rozwiązać jakiś problem, podyskutować na jakiś temat - chodziło o bicie piany politycznej i nakręcanie tej debaty pod PiS - powiedziała. - Nie mamy żadnego wpływu na to, jak telewizja rządowa nas przedstawia. Niezależnie od tego czy zrobimy coś źle – czy coś pokażemy czy nie – to i tak będziemy przedstawiani przez telewizję rządową w złym i karykaturalnym świetle. Tak było, jest i będzie, dopóki rządzi PiS. Ale to była szansa, żeby złapać tych widzów i te widzki, którzy myśleli do tej pory, że Donald Tusk jest diabłem wcielonym. Tutaj zobaczyli zupełnie innego człowieka. Albo że ci z opozycji tą są jacyś szarlatani - dodała. - Zobaczyli normalnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia - każdy coś innego. Być może mają teraz jakiś dysonans w głowach. Chodziło o to, żeby wzbudzić pewną niepewność w ludziach, ale też, żeby mieli okazję przemyśleć, czy to co pokazuje telewizja rządowa jest prawdą - zaznaczyła Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus: Prowadzący debatę w TVP się nawet z nami nie przywitali

Joanna Scheuring-Wielgus mówiła także o prowadzących debatę. - To też było symptomatyczne – oni się nagle pojawili i z nikim z nas się nie przywitali. Miałam wrażenie, że celem telewizji publicznej jest umniejszenie rangi tej debaty – pokazanie, że ona jest nudna i mało ważna - powiedziała posłanka. - Godzina, w której się odbywała ta debata to też była godzina, w której przed telewizorami nie siadają. Chodziło o to, żeby ludzie nie wiedzieli o tej debacie i żeby pokazać narrację PiS – szczególnie dotyczącą Donalda Tuska. Tę narrację, która jest codziennie w TVP prowadzona - dodała. - Jestem od dawna obserwatorką życia publicznego i kiedyś debaty tak nie wyglądały. Dla mnie to było zupełnie oczywiste na przykład, że podeszłam do operatora kamery, który był mi dedykowany i się przywitałam, a później pożegnałam - podkreśliła.