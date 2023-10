16:58 Zapis transmisji na żywo z Marszu Miliona Serc w Warszawie

16:51 Kaczyński: My mówimy prawdę

Prezes PiS powiedział, że objazd polityków PiS po kraju to "przedłużenie konwencji" i "rozmowa z Polakami". - To moment, który jest realizacją tego, co jest podstawą wyborów, wyborów uczciwych, tzn. rozmowa, przekonywanie i mówienie prawdy. Z tym mamy w dzisiejszej Polsce (...) wielki kłopot z prawdą. My mówimy prawdę, to jest nasza siła i chcemy, by ta prawda docierała w sposób jak najbardziej bezpośredni do naszych obywateli, do wszystkich - i tych, którzy nas popierają, i tych, którzy się wahają, nawet do tych, którzy są przeciw nam, bo wielu z nich jest przeciw nam chyba nie do końca zdając sobie sprawę, jakie będą konsekwencje głosowania na naszych przeciwników, co w Polsce się stanie, co do Polski wróci, a co będzie jeszcze ostrzejsze niż w latach 2007-2015 - oświadczył Jarosław Kaczyński.

16:40 Kaczyński: Ruszamy w Polskę

- W tej chwili ruszamy w drogę, w drogę do swoich okręgów wyborczych. To był początek. Chcemy, żeby to skończyło się w całej Polsce, bo te okręgi wyborcze są w całej Polsce. Wsiadamy do autobusów... Ja jadę do swojego okręgu, rozumiem że tutaj, po tym okręgu będzie pan premier krążył - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu towarzyszyli prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek i była premier Beata Szydło.

16:20 Adam Strzembosz na marszu

Na marszu w Warszawie - o czym w swoim przemówieniu wspomniał Donald Tusk - był m.in. prof. Adam Strzembosz, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

16:15 Tusk publikuje zdjęcie z ronda Radosława

16:10 Komunikacja miejska w Warszawie

WTP podało, że od godz. 16:00 autobusu dojeżdżają na. ul. Marszałkowską i do pętli przy Dworcu Centralnym.

16:04 Konwencja PiS zakończona

W Katowicach rzecznik PiS Rafał Bochenek pożegnał ze sceny zgromadzonych w "Spodku" uczestników konwencji PiS.

15:56 Donald Tusk podczas zakończenia Marszu Miliona Serc

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przemawiał na rondzie Radosława.

15:53 Kaczyński skończył wystąpienie

Jarosław Kaczyński przemawiał w Katowicach przez 50 minut.

15:52 Kaczyński zapowiada odbudowę zabytków

Prezes PiS mówi, że na razie nas na to nie stać, ale że kiedyś będzie inaczej.

15:51 W Katowicach zgromadzeni przerywają wystąpienie Kaczyńskiego

Uczestnicy konwencji odśpiewali prezesowi PiS "Sto lat".

15:46 Koniec oficjalnej części marszu

Na rondzie Radosława zakończyła się oficjalna część Marszu Miliona Serc. Wciąż docierają tam kolejni uczestnicy wydarzenia.

15:42 Ruch w Warszawie

Warszawski Transport Publiczny podał, że przywracany jest ruch tramwajów na ul. Marszałkowskiej. Na swoje trasy w tym rejonie wracają linie 4, 15, 18.

Z kolei autobusy wracają na Aleje Jerozolimskie i pętlę Dworzec Centralny.

15:40 Tusk do Kaczyńskiego: Zostaliście sami

Donald Tusk zwrócił się do prezesa PiS. - Zostaliście sami, panie Kaczyński, ze swoją pogardą i nienawiścią. Uciekliście z Warszawy dzisiaj i nie dziwię się. Na waszym miejscu też nie chciałbym zobaczyć, jak wygląda prawdziwa Polska - mówił były premier zwracając się do obecnego wicepremiera, który w tym czasie przemawiał w Katowicach.

15:33 Kaczyński o "systemie Tuska"

- Nieustanne gry socjotechniczne. Manipulacja zamiast demokracji. To był system Tuska. Polska, która miała być małym, zupełnie pozbawionym znaczenia krajem między Rosją a Niemcami. Polska miała być państwem bez żadnych ambicji, państwem, które nie liczyło się, gdzie wszystko - nawet sportowa porażka - miało prowadzić tylko do jednego celu: Polacy nic się nie stało. Siła mediów i tego nacisku administracyjnego była ogromna - mówił w Katowicach Jarosław Kaczyński.

15:30 Hymn na rondzie Radosława

Donald Tusk ocenił, że Marsz Miliona Serc to wyjątkowe wydarzenie i największe dziś polityczne zgromadzenie na świecie.

Uczestnicy marszu odśpiewali hymn Polski. - Mam wrażenie, że hymn usłyszała cała Warszawa - skomentował lider PO.

15:27 Tusk: Jest nas więcej niż milion

Marsz Miliona Serc dotarł do ronda Radosława w Warszawie. Głos zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier rządu PO-PSL powiedział, że dostał meldunek od władz miasta o liczbie uczestników marszu.

- Ale oczy nas nie okłamują. Gdzie nie spojrzę, niekończące się rzeki ludzi. Chcę wam powiedzieć, że jest nas więcej niż milion - mówił.

15:25 Kaczyński o prywatyzacji

Kaczyński w Katowicach: Zaczadzenie ideologią liberalną. Oczywiście, jeśli wyprzedawano majątek - na poziomie rządu - i samorządu - to mieliśmy brak pieniędzy, efekt rabunku, ale też efekt ideologicznego zaczadzenia. To przedstawiciele partii Tuska potrafili mówić, że wszystko musi być sprywatyzowane. To on potrafił mówić, pisać o tym, że być może ludzie będą umierali z głodu, ale system liberalny musi być wprowadzony. Prywatyzacja wpisywała się w coś szerszego. Brak pieniędzy prowadził do niemożliwości prowadzenia jakiejkolwiek szerszej polityki socjalnej.

15:18 Platforma: Ponad milion osób na marszu

Według Platformy Obywatelskiej, w Marszu Miliona Serc bierze udział ponad milion osób.

15:13 Jarosław Kaczyński w Katowicach

Prezes PiS przemawia na konwencji swojej partii.

15:09 Kaczyński: By w Polsce nie wrócił system Tuska

Głos na konwencji PiS w Katowicach zabiera wicepremier Jarosław Kaczyński. - Żeby zwyciężyć, oprócz potrzeby mobilizacji, oprócz potrzeby determinacji i pracy, istnieje także potrzeba dobrego zrozumienia, o co w tej chwili chodzi. Nie powiem o co walczymy, to PPR, tylko powiem o co chodzi. By w Polsce nie wrócił system Tuska. Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, ale sam gamoniem nie jest. I wie, co robi. Wie dobrze, gdzie stoją konfitury - mówi.

15:02 Morawiecki zakończył przemówienie

- Niech zwycięży orzeł w koronie, niech zwycięży miłość do Polski, Polska dla wszystkich, wszystko dla Polski. Jest Polska tego warta, walczcie o Polskę, zwyciężymy - takimi słowami premier Mateusz Morawiecki zakończył swe wystąpienie w Katowicach. Za chwilę ma zabrać głos prezes PiS Jarosław Kaczyński,

14:58 Morawiecki: Polska może dogonić Zachód

- Teraz przed nami wielka szansa. Na wielkie dzieło. Przed którym staje prawie każde pokolenie. Stajemy przed wielką szansą, wielkim dziełem. To zapewnienie, żeby Polska wreszcie po setkach lat dogoniła Zachód. I żeby Polacy żyli na poziomie Zachodu, ale bez tych błędów, które popełnili! To jest możliwe. Wielka polityka musi służyć interesom Polaków. Dlatego chcę zwrócić się do wszystkich, którzy się wahają, którzy nie wiedzą, czy głosować na PiS. Możecie lubić PiS, możecie lubić mniej. Szanowni państwo, chcę prosić o jedno, abyście wyłączyli internet, Onet, TVN. Nawet publicystów-symetrystów. Rozejrzyjcie się. Zobaczcie, co się realnie zmieniło wokół was. I na tej podstawie podejmijcie decyzję - apelował na konwencji Mateusz Morawiecki.

14:53 Wcześniej w Warszawie przemawiał Jerzy Owsiak

Prezes WOŚP przemawiał ze sceny w Warszawie.

14:47 Ile osób bierze udział w Marszu Miliona Serc w Warszawie?

- Mamy cztery kilometry i czterysta metrów trasy w całości wypełnionej. Uczestnicy są także na bocznych ulicach - przekazała Wirtualnej Polsce Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka stołecznego ratusza.

14:45 Morawiecki o kwestii migracji

- W referendum musimy się wypowiedzieć w tej sprawie (migracji - red.). W teczce jest nie tylko dowód na to, że przygotowywali tysiące miejsc. Że przygotowywali drugą Lampedusę. Ostatnio partia Tuska domaga się w Europie, by przyjąć pakt migracyjny. Spadły łuski z oczu. To jest właśnie dowód, czarno na białym. PiS nie dopuści nielegalnej migracji do Polski, chociażby zmuszały do tego Berlin, Bruksela, Paryż, wszyscy razem wzięci - mówił na konwencji PiS premier Morawiecki.

14:41 Tusk o marszu

Donald Tusk pisze, że w Warszawie jest "ponad milion biało-czerwonych serc".

14:40 Morawiecki o Ukrainie: To my najwięcej pomagaliśmy

Morawiecki w Katowicach: - Będziemy bronić polskiego rolnictwa przed ukraińskimi agro-oligarchami. Niedawno prezydent Zełenski powiedział bardzo nieodpowiednie słowa. Rozumiem, że chce teraz sojuszu z Berlinem. Przestrzegam. Niemcy będą zawsze chciały się porozumieć z Rosją. To my najwięcej pomagaliśmy, gdy Niemcy wysłali do oblężonego Kijowa 5 tysięcy hełmów. Warto, by pan o tym nie zapominał, prezydencie Zełenski.

14:37 Morawiecki o polityce bezpieczeństwa

W Katowicach premier Morawiecki, wiceprezes PiS, kolejny raz krytykuje rządy PO-PSL i twierdzi, że rządy PiS-Suwerenna Polska są lepsze dla kraju. Porusza temat obronności. - To było antybezpieczeństwo. Likwidacja posterunków policji, jednostek wojskowych. Linia zdrady Tuska - linia Wisły. To była polityka PO. My odbudowaliśmy politykę bezpieczeństwa z prawdziwego zdarzenia. Nasza armia rośnie z 95 tysięcy żołnierzy do ponad 300 tysięcy żołnierzy. Kupujemy broń najnowocześniejszą z całego świata - mówi Morawiecki, wspominając m.in. o zamówionych HIMARS-ach.

14:32 Leszek Miller na marszu w Warszawie

Fotografie z marszu w Warszawie opublikował były premier Leszek Miller, obecnie europoseł wybrany z list Koalicji Europejskiej.

14:27 Morawiecki krytycznie o Tusku

Na konwencji PiS Mateusz Morawiecki krytykuje rządy Donalda Tuska. - Tusk zarządzał Polską zdalnie. Z boiska, z Sopotu, z palarni cygar. Nasze 8 lat to przywrócenie godności na rynku pracy. Dziś średnie wynagrodzenie przekracza grubo 7 tysięcy złotych. Za cztery lata będzie to co najmniej 10 tysięcy złotych średniego wynagrodzenia. To ucywilizowany rynek pracy. To najniższe bezrobocie w historii. To osiągnięcia PiS, to potrafiliśmy zrobić, realizując wizję PiS. Praca jest fundamentem wszystkiego - mówił premier.

14:22 Policja: Nie możemy zapominać o korytarzu życia

"Z każdym kolejnym krokiem, marsz zbliża się do celu. Nie możemy zapominać o korytarzu życia, tak by karetki mogły bezpiecznie dotrzeć do celu" - pisze na platformie X (dawniej Twitter) stołeczna policja.

14:19 Morawiecki: Przed Polską kluczowy wybór

- Przed Polską walka o zwycięstwo. Zwyciężymy, ale aby tak się stało, to przed nami jeszcze co najmniej 12 nieprzespanych nocy. Co najmniej dwa tygodnie wytężonej pracy. Musimy dać radę, bo przed Polską wybór najbardziej zasadniczy, najbardziej fundamentalny. Wybór nie tylko jaka będzie Polska. Ale czy będzie Polska? Czy będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem, czy landem europejskim, europejską prowincją? Czy będzie polityka społeczna, czy będzie polityką i krajem bez serca? Czy będziemy państwem silnym, uzbrojonym, czy państwem rozbrojonym? 15 października na stole będą leżeć dwie wizje: Polska Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka Donalda Tuska - mówił na konwencji PiS w Katowicach Mateusz Morawiecki.

14:15 Głos zabiera premier Morawiecki

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości przemówienie rozpoczyna premier Mateusz Morawiecki. Mówi, że nadchodzące wybory będą ważne.

14:13 Tłumy na marszu w Warszawie

Ludzi wciąż przybywa - relacjonuje Jacek Nizinkiewicz.

14:10 Wdówik: Osoby z niepełnosprawnością mają swoje miejsce w społeczeństwie

Rząd PiS wyraźnie to pokazał. Jestem tutaj, ponieważ uwierzono, że osoba z niepełnosprawnością może mieć wpływ na życie społeczne. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest ustawa o asystencji osobistej. Będziemy też rozwijać mieszkalnictwo wspomagane. PiS szanuje każdego człowieka. Ja, jako osoba z niepełnosprawnością, mam prawo do samodzielnego życia - mówił minister.

14:02 Wdówik chwali rząd PiS za politykę wobec osób niepełnosprawnych

Na konwencji PiS sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik powiedział, że "osoby z niepełnosprawnością mogą w Polsce coraz bardziej normalnie funkcjonować". - To jest zasługa naszego rządu - przekonywał twierdząc, że to obecna władza przyjęła szereg odpowiednich ustaw.

13:42 Witek: Można porównać 8 lat PiS i 8 lat PO-PSL

- To kolosalna różnica. Dokonaliśmy prawdziwej rewolucji godności. Przywróciliśmy nie tylko nadzieję, ale też pokazaliśmy, że możemy zmienić ich życie na lepsze. Rodzina jest fundamentem. Do niej kierujemy wszystkie programy społeczne. Nawet gdy przyszły kryzysy. Widzieliśmy - w przeciwieństwie do naszych poprzedników - że państwo musi wyciągać do rodziny pomocną dłoń - kontynuuje Witek.

13:39 Elżbieta Witek: Możemy być murem, blokadą zaporą przed złem

Ale tylko wtedy, jeżeli będziemy obok siebie. Jak uczył ks. Popiełuszko, jak uczył św. Jan Paweł II. Wtedy razem powstrzymamy to zło. Pamiętajmy, nie wojna, ale pokój. Nie ślepa rywalizacja, ale współpraca. Nie chaos wynikający z podziału. Gdy żyjemy w bardzo trudnych czasach zawsze musimy wybierać pokój. Również mówię o pokoju w Polsce. Wolimy wyciągniętą dłoń, chcemy dyskutować na argumenty, a nie inwektywy. Udowodniamy to przez 8 lat - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

13:29 W Warszawie dominują polskie i unijne flagi

13:20 Tłum maszeruje przez centrum Warszawy

13:19 Tarczyński w Katowicach: Politycy opozycji muszą doklejać sobie serca, aby udowadniać, że kochają Polskę

- Rząd PO-PSL to podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Hańbą jest zmuszanie kobiet pracujących na roli do pracy o 12 lat dłużej - mówił europoseł PiS.

- Obronimy piękną i bezpieczną Polskę, nie doprowadzimy do tego szaleństwa, które mamy miejsce w Europie. Obronimy nasze kobiety, żony, matki. Uratujemy Polskę i Europę przed szaleństwem poprawności politycznej - kontynuował.

13:08 Liderzy PiS w Katowicach

12:59 Czoło marszu w Warszawie [ZDJĘCIA]

12:51 Ruszył Marsz Miliona Serc

12:46 Na scenie w Warszawie pojawił się Jurek Owsiak

- Kobiety, głosujcie, to jest nasz kraj. To piękny, cudowny moment, by o tym kraju mówić. Kocham was za to, że tu jesteście - powiedział Owsiak.

12:34 Kołodziejczak: Polska należy do was. To wy sobie na nią zapracowaliście

- Polska jest waszą własnością i nigdy o tym nie zapominajcie - mówił ze sceny lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

12:30 Morawiecki: Przygotowałem teczkę i kilka ciekawych dokumentów

12:28 Czarzasty: Marzę o tym, żeby kler nie mówił nam co mamy robić i kogo kochać

- Chcę, aby kobiety miały swoje prawa, same decydowały o aborcje. Aby żaden dureń nie mówił, że kobiety nie rodzą, bo dają w szyję - mówił Włodzimierz Czarzasty.

12:23 Na scenie pojawiają się liderzy Lewicy

Na marszu pojawili się także przedstawiciele Trzeciej Drogi

12:18 Pierwsze zdjęcia z marszu

12:16 Trzaskowski: Władza buduje swoją kampanię na kłamstwie, propagandzie i manipulacji

- Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy wybiegać w przyszłość, proponować rozwiązania dla wszystkich najważniejszych problemów. Mówimy o edukacji, służbie zdrowia, o relacjach z Unią Europejską, o walce z inflacją, drożyźnie. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym: o Donaldzie Tusku - mówi Rafał Trzaskowski

12:09 Trzaskowski: Idziemy w tym marszu po nową Polskę

- Witaj Warszawo, witaj Polsko! Idziemy w tym marszu po zwycięstwo, ale to tak naprawdę tylko początek. Idziemy po nową Polskę, idziemy w kierunku przyszłości - mówi prezydent Warszawy.

12:07 Tusk: Olbrzym się obudził

- Wtedy kiedy Polska budziła się, 10 milionów ludzi zapisało się do tej pierwszej Solidarności. Ten olbrzym się obudził. Niech nikt w szeregach władzy nie ma złudzeń. Ta zmiana jest nieuchronna. Zmiana na lepsze - mówi Donald Tusk.

11:55 Publiczność w Katowicach czeka na wystąpienia liderów PiS

11:52 Terlecki o Marszu Miliona Serc: Dziś serce Polski bije w Katowicach, a nie na spędzie pustych serc w Warszawie

11:49 Przy Rondzie Dmowskiego pojawił się Donald Tusk

Lider KO zmierza w stronę czoła marszu. Przemówienie zaplanowane jest przy Rondzie Radosława.

11:44 Za 15 minut rozpocznie się również konwencja PiS w Katowicach

11:43 Marsz rozpoczyna się za 15 minut

06:56 Marsz Miliona Serc to drugi marsz organizowany przez PO w ostatnich miesiącach

Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 4 czerwca gdy w marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską miało wziąć udział, według jego organizatorów, nawet pół miliona osób. Po tym wydarzeniu PO zanotowała wzrost poparcia w sondażach.



06:55 Nizinkiewicz: Marsz może dać nadzieję wyborcom opozycji

"Ważna będzie frekwencja, ale również to, kto będzie na marszu. Jeśli pojawią się na nim przedstawiciele opozycji i zapowiedzą wspólną pracę po zwycięskich wyborach na rzecz przywrócenia prawa i sprawiedliwości po rządach PiS, to mogą dać wyborcom nadzieję, której dzisiaj nie widać w sondażach" - tak o Marszu Miliona Serc pisał na łamach "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.



06:52 O znaczeniu Marszu Miliona Serc dla KO i opozycji mówił w podcaście "Rzecz w Tym" Jacek Nizinkiewicz

- Niedzielny Marsz Miliona Serc w Warszawie organizowany przez Donalda Tuska może stać się punktem zwrotnym dla niezdecydowanych wyborców - przekonuje.



06:49 Z kolei organizację konwencji w Spodku zapowiedział pod koniec sierpnia sekretarz generalny PiS, Krzysztof Sobolewski

O konwencji "tuż przed wyborczym finałem" mówił też wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki, zaraz po konwencji programowej PIS w Końskich.



06:43 Zorganizowanie Marszu Miliona Serc Donald Tusk zapowiedział w połowie lipca

Tusk zareagował w ten sposób na sprawę Joanny z Krakowa, która, zażyła tabletki poronne, ponieważ ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Po tym, jak źle się poczuła, kobieta zadzwoniła do swojej lekarki, a następnie trafiła do szpitala. Tam doszło do interwencji policji - policjanci domagali się od niej ujawnienia źródła pochodzenia tabletek, a w pewnym momencie - jak twierdziła sama Joanna - policjantka kazała jej się rozebrać, kaszleć i robić przysiady (prawdopodobnie po to, by sprawdzić czy nie ma gdzieś ukrytych tabletek - red.). - Jestem przekonany, że spotkamy się 1 października po to, żeby na kilka tygodni przed wyborami już nikt nie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej, ludzi odważnych, zdecydowanych jest więcej i że więcej nie pozwolimy na to, żeby to zło panoszyło się nie tylko na szczytach władzy, ale też w naszym codziennym życiu - mówił po nagłośnieniu tej sprawy przez media Donald Tusk.

06:41 Konwencja PiS pod hasłem #BezpiecznaPolska

Gdy w Warszawie będzie rozpoczynał się Marsz Miliona Serc, w katowickim Spodku zacznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która ma odbywać się pod hasłem #BezpiecznaPolska, nawiązującym do wyborczego hasła PiS, które brzmi "Bezpieczna przyszłość Polaków".



06:39 Marsz Miliona Serc ma potrwać od 12 do 16

Marsz rozpocznie się w samo południe na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. To właśnie nią przejdą do ronda „Zgrupowania AK Radosław”.