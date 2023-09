Incydent na wiecu z udziałem Donalda Tuska. Padły wulgarne słowa

- Trzecie pytanie: dlaczego pan chciał sprzedać Polskę... chciał pan rozdać Polskę w ręce władzy rosyjskiej w razie napaści? - zapytał Donalda Tuska uczestnik wiecu w Kępnie, nawiązując prawdopodobnie do spotu PiS, w którym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że "rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski" i że "plan użycia Sił Zbrojnych, zatwierdzony przez ówczesnego szefa MON Klicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie, a po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły".

Tusk: Uwolnienie ludzi od fałszywej propagandy to nasze zadanie

Na ostatnie pytanie mężczyzny zgromadzeni na wiecu Koalicji Obywatelskiej zareagowali śmiechem. Głos zabrał Donald Tusk.

- Państwo widzicie tutaj, to nie jest pierwszy przypadek. Ja bardzo panu współczuję. Ja naprawdę bardzo panu współczuję. Pan nie jest winny temu. Jest pan ofiarą tego, co pisowska telewizja, co pisowskie media wkładają ludziom do głowy - powiedział. - Między innymi ja także dla pana chcę tej zmiany 15 października - dodał.

Następnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej wdał się w przepychankę słowną z jednym z obecnych na wiecu. - Teraz ja mówię. Proszę odejść. Pan już miał głos, teraz ja mówię - powiedział.

- Chcę podkreślić, że zmiana w Polsce potrzebna jest także dla ludzi otumanionych przez pisowską telewizję, którzy powtarzają te brednie, a są tak naprawdę bez winy. Uwolnienie ludzi od fałszywej propagandy, od kłamstwa, to także nasze wspólne zadanie - oświadczył Donald Tusk.