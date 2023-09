Jarosław Kaczyński: Nie ma afery wizowej. To nawet nie jest aferka

- Nie ma afery, to nawet nie jest aferka. To po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy, albo są to jakieś dalekie powiązania, które próbowali wykorzystać - mówi o aferze wizowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.