Program Lewicy może kosztować setki miliardów. Czarzasty: To nie rozdawnictwo

- Czyli jeśli ogłaszamy, że w ciągu 5 lat powinniśmy wybudować 300 tys. mieszkań na wynajem, to to jest 100 mld, zostało włożone to w jeden rok wyborczy - powiedział polityk, z czym nie zgodził się prowadzący rozmowę replikując, że chodzi o 20 mld zł rocznie.

- Mówimy, że dobrze by było, gdyby poprawiła się służba zdrowia, podnosimy w związku z tym udział służby zdrowia do 8 proc. PKB, to jest 120 mld - kontynuował Czarzasty. - Ludzie na skomplikowaną operację czekają w tej chwili rok - argumentował. Dopytywany, dlaczego nie podnieść składki do 13 proc. PKB, odparł, że "wszystko można obśmiać".

Płaca minimalna. Czarzasty: W Polsce jest 500 geriatrów

Lewica postuluje, by podnieść pensję minimalną z 3600 do 4624 zł brutto. Włodzimierz Czarzasty został w RMF FM zapytany o możliwość realizacji tej obietnicy. Powiedział, że 1,8 mln ludzi w Polsce, w tym 350 tys. dzieci, żyje w skrajnej biedzie ("poniżej 600 zł na osobę miesięcznie"). - Niech pan powie tym ludziom, z punktu widzenia świetnie zarabiającego - mówię też o sobie, żeby była jasność - dziennikarza albo polityka, że nie będziemy wam podnosili pensji minimalnej. Były już takie czasy, że ludzie pracowali za 4 zł za godzinę - mówił do prowadzącego lider Nowej Lewicy.

Dziennikarz zapytał, dlaczego w takim razie nie podnieść płacy minimalnej do 2 tys. euro (9200 zł). - Skoro to jest takie proste, że wystarczy stąd wziąć i rozdać ludziom, to rozdajmy, dlaczego Lewica jest taka skąpa? - pytał prowadzący.

- W Polsce jest 500 geriatrów, jeden geriatra na 20 tys. ludzi - odrzekł Włodzimierz Czarzasty.