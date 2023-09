Hołownia nazwał też polityków PiS "złodziejami marzeń o dobrym życiu" i o "bezpiecznej, zasobnej Polsce, w której jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami". - Rozliczymy was - zapowiedział. - Rozliczymy was z każdej zmarnowanej sekundy waszego życia. Jak wy śmiecie naród, który wydał z siebie dumne pokolenie Solidarności traktować jak małych geszefciarzy, których da się omamić złotówką zniżki na litrze na obajtkowym Orlenie - mówił też.



- My nie chcemy Polski zemsty. PiS trzeba rozliczyć. Ale od razu, pierwszego dnia, trzeba zacząć budować. Sprawić, by na tę scenę, na której od 20 lat to rycerz pokonuje smoka, to smok rycerza, weszła publiczność i pomogła rycerzowi rozprawić się ze smokiem raz a dobrze - podkreślił Hołownia. - I żebyśmy razem wzięli się do budowy świata dla ludzi takich jak my - dodał.



Wybory parlamentarne: Ryszard Petru i "Nawal" na listach Trzeciej Drogi

- Zrobimy polskiej polityce transfuzję świeżej krwi - zapowiedział Hołownia.



- Do naszej drużyny dołączył legendarny żołnierz, weteran GROM-u, człowiek, który rzeczywiście ryzykował swoje życie dla Rzeczpospolitej - "Nawal", Paweł Matejczuk, będzie kandydatem Trzeciej Drogi z okręgu nowosądeckiego - oświadczył też Hołownia.



- Na ostatnim miejscu naszej listy w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena, Ryszard Petru - zapowiedział też lider Polski 2050. - Wstępuje do Polski 2050 - dodał.



- Chcecie zmiany? To idźcie ją zrobić. Teraz my przejmujemy stery rzeczywistości. Nie bójcie się patrzeć na świat oczami naszych dzieci. Nie bójcie się tego - bo w nich jest przyszłość - podsumował Hołownia.