Partie domykają listy. Roman Giertych zmierzy się z Jarosławem Kaczyńskim w Kielcach?

Politycy opozycji opublikowali w mediach społecznościowych pismo od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która daje czas do 29 sierpnia przedstawicielom klubów w Sejmie na wskazanie swoich kandydatów. Opozycja już wcześniej deklarowała, że nie wskaże swoich kandydatów do komisji, która łącznie ma mieć dziewięciu członków. To wszystko oznacza, że komisja ma być powołana – tylko głosami klubu PiS oczywiście – w trakcie posiedzenia 30 sierpnia. Wcześniej nieoficjalne deklaracje wskazywały, że ostatnie posiedzenie Sejmu w tej kadencji będzie miało tylko charakter „techniczny”.

Jednocześnie władze PiS stoją przed decyzjami dotyczącymi list wyborczych. PiS jest ostatnią z dużych partii politycznych, które jeszcze nie ujawniły swoich list. Tak jak wspomniano, dojdzie najpewniej do kilku roszad – niektóre bardzo zaskakujące. Zamiast Kaczyńskiego w Warszawie „jedynką” może być szef resortu kultury Piotr Gliński, a szef MON Mariusz Błaszczak wystartuje z Olsztyna. Do podobnych zmian może dojść w innych okręgach – tak by zmaksymalizować wynik.

Politycy PiS zdają sobie sprawę, że po 15 października będzie liczyć się każdy mandat, stąd też start prezesa Kaczyńskiego z innego okręgu niż Warszawa – tam, gdzie jego obecność na liście będzie mogła przynieść dodatkowe zyski.

Nasi rozmówcy podkreślają, że listy będą odbiciem obecnego układu sił – zarówno pod względem układu w samym PiS, jak rozmów z koalicjantami.

Na listy ma też trafić wielu wiceministrów i innych członków rządu premiera Morawieckiego. Do Sejmu mogą też kandydować ponownie europosłowie Patryk Jaki i Dominik Tarczyński.