Przemysław Czarnek: Roman Giertych na liście KO to wzmocnienie PiS

- Nie, premier Jarosław Kaczyński nie raz miał wynik mniejszy niż Donald Tusk w Warszawie. Przegrać z Donaldem Tuskiem w Warszawie to nie jest żadna sztuka - odparł minister dodając, że stolica to w dużej mierze "platformerski elektorat". - Natomiast są potrzeby w innych okręgach, w których rzeczywiście możemy zdobyć więcej mandatów niż zdobywaliśmy do tej pory albo utrzymać przynajmniej ten stan posiadania i pewnie tym są podyktowane różne warianty, które na razie są jeszcze w opracowaniu - kontynuował poseł PiS.

- Ja też nie wiem, skąd będę startował. Czekamy na rozstrzygnięcie kierownictwa - dodał.

Giertych na listach KO. Czarnek o Tusku: Cienki showman

Przemysław Czarnek był też w Polsat News pytany o deklarację Donalda Tuska w sprawie wystawienia przez KO na listy Romana Giertycha, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, w latach 2006-2007 wicepremiera w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości w rządzie PiS-LPR-Samoobrona.

- Cienki showman - powiedział o Donaldzie Tusku minister edukacji. - Cienki showman, chodzi gdzieś tam po scenie. Mamy chyba za 55 dni wybory, najważniejsze wybory po 1989 r., a pan showman sobie chodzi, mówi, że sobie wystawi Giertycha. Ja uważam, że powinniśmy więcej takich rzeczy wymuszać na nich, bo tak: Kołodziejczak, Giertych, Wołoszański. Giertych jest kolejnym największym wzmocnieniem listy Prawa i Sprawiedliwości - dodał Czarnek.