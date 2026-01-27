Aktualizacja: 27.01.2026 17:08 Publikacja: 27.01.2026 17:00
Tarcza Wschód
Foto: Materiały prasowe
Jak informuje Sztab Generalny WP, który jest odpowiedzialny za powstanie Tarczy Wschód , w poprzednim roku zostało przeprowadzone zabezpieczenie inżynieryjne 60 km granicy państwowej z Rosją i Białorusią. Na odcinku ok. 10 km wybudowano tzw. betonowe jeże. Na pozostałych 50 km przygotowano teren pod betonowe przeszkody, które zgromadzono w 13 wojskowych składach materiałowych. Wojsko je ustawi w terenie, gdy otrzyma informacje wywiadowcze o gromadzeniu wrogich sił przy naszej granicy.
W 2026 r. armia chce zabezpieczyć w ten sposób kolejne ponad 200 km granicy, w tym blisko 20 km zostanie zablokowanych betonowymi barierami. Pozostałe odcinki, które mają spowolnić ruch wojsk przeciwnika, zostaną przygotowane pod montaż przeszkód. W planach jest także podobne zabezpieczenie granicy z Ukrainą.
Tarcza Wschód ma powstać w ciągu trzech lat
Foto: PAP
W minionym roku armia zablokowała pięć przejść granicznych oraz przygotowała się do szybkiej blokady kolejnych 12. Działania takie obejmują 10 przejść drogowych i 7 kolejowych. Punkty potencjalnego oporu w przypadku agresji ze wschodu zostały wzmocnione z wykorzystaniem specjalnych betonowych barier.
Czytaj więcej
W pierwszej fazie konfliktu możemy uderzyć głęboko w terytorium przeciwnika – mówi „Rzeczpospolit...
Sztab Generalny WP informuje, że w 2025 r. na potrzeby budowy umocnień pozyskał 38 nieruchomości. „W bieżącym roku plany te są ponad trzykrotnie większe – planuje się pozyskanie 150 nieruchomości w 52 lokalizacjach” – informuje wojsko. Głównie przekazuje je armii Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na tych działkach powstanie 19 miejsc składowania elementów inżynieryjnych, pozostałe takie magazyny będą tworzone na terenach jednostek wojskowych wzdłuż granicy. Wojsko analizuje także możliwość pozyskania kolejnych nieruchomości pod fortyfikacje od samorządów oraz Lasów Państwowych na terenach zlokalizowanych w pasie do 15 km od granicy.
W 2025 r. wojsko kupiło dwa zestawy Ultimate Building Machine (UBM) – mobilne urządzenia, które wytwarzają gotowe stalowe elementy budynków. Mogą być one przeznaczone np. na magazyny, garaże, hangary. Zestawy UBM znalazły się na wyposażeniu 2. pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu oraz 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie. Urządzenia te zostaną wykorzystane do budowy garaży na terenie jednostek wojsk operacyjnych stacjonujących w pobliżu granicy. Szef Sztabu Generalnego WP wnioskuje do Ministerstwa Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury pozyskania dwóch kolejnych takich zestawów. Równolegle Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi prace nad stworzeniem rozwiązania, które zapewnia ochronę wojska przed oddziaływaniem lekkich i średnich dronów oraz pocisków moździerzowych 120 mm.
Wzmocnienie obejmuje w zasadzie całą granicę wschodnią, z czego na długości 500 kilometrów będzie to związane z budową różnego typu infrastruktury wojskowej
Foto: Rzeczpospolita
Na terenach przygranicznych Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wraz z operatorami telekomunikacyjnymi oraz Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło siedem nowych stacji bazowych nadawczo-odbiorczych (BTS). To pozwala na zwiększenie zasięgu sieci na obszarach przygranicznych. W 2026 r. w planach jest budowa kolejnych kilkunastu takich stacji, finansowanych zarówno ze środków resortu obrony, jak i przez operatorów sieci.
Armia kupuje też systemy rozpoznania i rażenia. Agencja Uzbrojenia prowadzi prace nad pozyskaniem m.in. systemu przeciwlotniczego umożliwiającego zwalczanie bezzałogowców (kryptonim SAN), zakup transporterów minowania narzutowego BAOBAB-K i BAOBAB-G (jest to związane z wypowiedzeniem przez Polskę traktatu ottawskiego, który zobowiązywał nasze państwo do nieużywania min przeciwczołgowych), bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye, bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS. W planach jest także zakup samochodów, środków rozpoznawczych, łączności oraz wyposażenia indywidualnego.
Czytaj więcej
Torfowisko i bezdrożny las mogą skutecznie zastąpić zęby smoka. Dziki las może stanowić naturalną...
Przy budowie Tarczy Wschód Polska współpracuje z krajami bałtyckimi – Litwą, Łotwą i Estonią oraz z Finlandią, które także wzmacniają granicę z Białorusią i Rosją w ramach projektu Baltic Defense Line. Przy fizycznej realizacji tej inwestycji współpracujemy zaś z żołnierzami z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz USA.
Na realizację projektu programu „Tarcza Wschód” w 2025 r. z budżetu resortu obrony narodowej zostało wydanych ponad 870 mln zł. Zgodnie z ustawą minister obrony narodowej przeznacza rocznie środki w wysokości 0,15 proc. PKB, czyli ponad 5 mld zł na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na zadania o charakterze obronnym. Projekt „Tarczy Wschód” zakłada zakupy m.in. modułowych szpitali polowych.
Najedź myszką (stuknij w ekran) na diagram, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową z opisem.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Armia obiecuje, że będzie realizowała także program tzw. Zielonej Tarczy Wschód – o problemach z realizacją tej koncepcji pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Sztab Generalny WP informuje, że we współpracy z resortem klimatu realizowane są projekty związane z odtwarzaniem torfowisk, bagien i mokradeł. Na realizację tych projektów w najbliższych latach planowane jest przeznaczenie ok. 120 mln zł.
Jak informuje w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda (PSL), w 2024 r. w ramach Centralnych Planów Rzeczowych armia wydała na ten projekt ok. 123 mln zł. Ponadto, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – w ramach wydatków bieżących – ok. 77 mln zł.
Bejda informował, że na 2025 r. zaplanowano wówczas 500 mln zł z budżetu MON. To oznacza, że wydano na ten projekt więcej pieniędzy niż zakładał resort.
Budowa umocnień i elementów fortyfikacyjnych w ramach Tarczy Wschód odbywała się na wytypowanych odcinkach strefy nadgranicznej, które wstępnie zostały określone w niejawnym „Opracowaniu analityczno-koncepcyjnym w zakresie mobilności, kontrmobilności i budowy ukryć Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód”, zatwierdzonym przez zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP. Informacje dotyczące lokalizacji miejsc umocnionych pasów terenu nadgranicznego, w których są lub będą rozmieszczane elementy fortyfikacyjne, stanowią informacje niejawne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kto przelał więcej krwi? Czyja żołnierska krew jest bardziej wartościowa? Donald Trump nieprzemyślanymi wypowied...
Broszura, która ma trafić do wszystkich polskich domów, nie uratuje życia, ale uporządkuje działania w sytuacji...
W pierwszej fazie konfliktu możemy uderzyć głęboko w terytorium przeciwnika – mówi „Rzeczpospolitej” gen. broni...
Rosyjskie wyrzutnie można szybko i precyzyjnie namierzyć, a następnie zniszczyć. Jak pokazali Ukraińcy, także dr...
Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP zakłada wzrost zdolności głębokiego rażenia, czyli uderzenia na ponad tysiąc ki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas