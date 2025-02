- Według mojej oceny mamy na to pięć lat. To jest minimum, może być więcej. Zależy, jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie, jaki będzie wynegocjowany pokój – mówił o możliwości rosyjskiego ataku. Podkreślił jednocześnie, że pierwszym celem Kremla byłyby kraje bałtyckie.

Gen. Komornicki: Rosja świadomie prowadzi wojnę pozycyjną na Ukrainie

W kwestii trwającej wojny na Ukrainie, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP ocenił, że Ukraińcy nie byliby w stanie prowadzić wojny przez kolejny rok. - To są iluzje. Głównymi miarami ukraińskiej armii są żołnierze i społeczeństwo. Kurczą się zasoby rezerw, mimo obniżenia wieku poboru do 25 lat. Niektórzy mówią o obniżeniu wieku do 18 lat, ale wtedy będziemy wysyłać dzieci na wojnę.



- Rosjanie świadomie prowadzą wojnę pozycyjną. Putin w 2022 roku powiedział, że skoro Ukraińcy nie przyjęli gości tak jak trzeba, to trzeba ich wybić i wypędzić. Rosyjskie działania prowadzone w Donbasie mają charakter eksterminujący ukraińskiego żołnierza - powiedział.

Zdaniem generała „Amerykanie mają lewary na Ukrainę”. - Wiedzą coś więcej, niż nam się wydaje, co nie ujrzało i może nie ujrzy światła dziennego - powiedział. - Nie są to panowie, których można zakwalifikować do aniołów - mówił o prezydencie Zełenskim i jego otoczeniu.