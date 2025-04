Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że usługa umożliwia podpisywanie dokumentów w formacie PDF e-dowodem. Wystarczy uzupełnić dane zgodnie z instrukcjami w usłudze i przyłożyć dowód osobisty z warstwą elektroniczną do anteny NFC smartfona. Jednak, jak każda nowość, również usługa Podpisz dokument może zaskoczyć niektórych użytkowników mObywatela. MC wyjaśnia, jakie komunikaty może napotkać użytkownik i o co może być proszony podczas podpisywania dokumentu.

Komunikat: Brak certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie

O co chodzi? Jeśli w e-dowodzie nie umieszczono certyfikatu podpisu osobistego, nie jest możliwe podpisanie dokumentu w usłudze Podpisz dokument. W takim wypadku użytkownik zobaczy informację o braku tego certyfikatu w dokumencie na ekranie aplikacji. Tym samym proces składania podpisu zostanie zatrzymany.

Co zrobić? Jeśli do e-dowodu nie został wgrany certyfikat podpisu osobistego, należy złożyć wniosek o nowy e-dowód. Nie ma możliwości dodania certyfikatu do warstwy elektronicznej e-dowodu na późniejszym etapie. Żeby mieć certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie, należy we wniosku o wydanie dowodu osobistego zaznaczyć pole, w którym deklaruje się chęć posiadania certyfikatu podpisu osobistego w swoim dokumencie. Podczas odbioru e-dowodu należy następnie ustalić 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) i aktywować certyfikat przy jego pomocy w urzędzie. Takiego e-dowodu można następnie używać do składania podpisu osobistego w usłudze Podpisz dokument.

Komunikat: Nieaktywny certyfikat podpisu osobistego

Komunikat pojawia się, kiedy użytkownik próbuje podpisać dokument e-dowodem, w którym co prawda jest certyfikat podpisu osobistego, ale nie jest on aktywny. Nieaktywny certyfikat podpisu osobistego to taki, dla którego nie został ustalony 6-cyfrowy kod PIN (tzw. PIN2) do podpisu osobistego.