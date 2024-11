e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. System do ich przesyłania zostanie uruchomiony 1 stycznia 2025 roku. To wtedy większość urzędów będzie musiała umożliwić taki sposób korespondencji, dzięki czemu obywatele będą mogli zarówno odbierać z tych jednostek doręczenia elektroniczne, jak i wysyłać do nich pisma w tej formie.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że takie rozwiązanie ułatwi załatwianie spraw administracyjnych zarówno „Kowalskiemu”, jak i przedsiębiorcom oraz urzędnikom. Co ważne, obywatele w kontaktach z jednostkami publicznymi mogą korzystać z usługi całkowicie bezpłatnie, dlatego w porównaniu z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów będzie to nie tylko spora oszczędność czasu, ale też pieniędzy.

Do tych urzędów wyślemy pismo przez e-Doręczenia

Na liście podmiotów objętych tym obowiązkiem znalazły się m.in.:

urzędy miast i gmin,

starostwa,

urzędy skarbowe,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),

publiczne szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia,

uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola, żłobki,

instytucje pomocy społecznej,

ministerstwa.

Pierwszy dzień przyszłego roku to także termin, w którym do założenia skrzynek do e-Doręczeń zobowiązani będą również przedstawiciele wybranych zawodów zaufania publicznego: notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni i rzecznicy patentowi. Z kolei zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych, dłuższy czas na wprowadzenie e-Doręczeń dostały m.in. sądy i prokuratura, organy ścigania, służba więzienna oraz inne jednostki zajmujące się wymiarem sprawiedliwości. W tych instytucjach nowe narzędzie do korespondencji zostanie wprowadzone 1 października 2029 roku.