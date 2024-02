Po pierwsze kluczowe jest ustalenie czy stan zdrowia dziecka, stopień jego dojrzałości, poziom rozwoju i specyfika sytuacji rodzinnej umożliwiają przeprowadzenie wyłuchania.

Dziecko z autyzmem w sądzie

Podczas przygotowania wysłuchania dziecka rozwijającego się w spektrum autyzmu, koniecznym będzie pozyskanie wiedzy czy dziecko jest nadwrażliwe na bodźce zewnętrzne, takie jak zapachy (np. ostre perfumy), mocne światło, lub dźwięki. Potwierdzenie tych okoliczności powinno determinować odpowiednią organizację warunków wysłuchania dziecka.

Czas trwania wysłuchania dziecka musi mieć uwzględniać specjalne potrzeb dziecka, czyli np. potrzebę ewentualnej przerwy w prowadzonej czynności lub konieczność przetłumaczenia wypowiedzi lub udzielenie wyjaśnień.

Rodzice i opiekunowie muszą być poinformowani

Nowe przepisy maja wprowadzić zasadę właściwego zawiadomienia rodzica lub opiekuna dziecka o wysłuchaniu. Zawiadomienie takie powinno w sposób przejrzysty wyjaśnić jak ono przebiega i kto w nim uczestniczy, tak, aby rodzice lub opiekun mieli świadomość, że nie będą mogli przysłuchiwać się rozmowie dziecka z sędzią.

Dzieci, u których występują zaburzenia psychiczne lub zaburzenia rozwojowe oraz dzieci do 13-go roku życia wysłuchiwane będą w przyjaznym pokoju przesłuchań. Dzieci starsze, co do zasady mogą być wysłuchiwane w gabinecie sędziego lub innym odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu.