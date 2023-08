Po drugie – w większości postępowań do wydawanych przez starostów opinii (to wymóg w przypadku tego rodzaju postępowania) nie jest dołączana pisemna zgoda kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka. A taka zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie. Tymczasem mimo jej braku sądy wyrażają zgodę na umieszczenie w pieczy zastępczej.

Po trzecie – nie we wszystkich sprawach sądy opiekuńcze zwracały się do starostów o wydanie opinii, mimo że taki obowiązek istnieje.

Po czwarte – w większości postępowań dochodzi do przekraczania miesięcznego terminu na wydanie postanowienia w przedmiocie zgody. W części przypadków jest to związane z niczym nieuzasadnionym opóźnieniem sądów opiekuńczych. W innych – dłuższe postępowanie, wynika z konieczności zwracania się polskich sądów do zagranicznych organów o dodatkowe informacje czy wyjaśnienia.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie "Orzeczenia o pieczy zastępczej dla dzieci nie są wykonywane miesiącami" Bolączką sędziów rodzinnych i powodem frustracji są sprawy, w których miesiącami nie są wykonywane orzeczenia o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia – mówi Maja Jabłońska, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Czas uzyskiwania zgody na umieszczenie w pieczy zastępczej nie jest tylko polskim problemem

Pocieszające może być to, że długi czas uzyskiwania zgody na umieszczenie w pieczy zastępczej nie jest tylko polskim problemem.

Wiele państw regularnie zgłasza, że ustalenie, czy w danym przypadku wymagana jest zgoda, zajmuje czasem kilka miesięcy. Jeżeli jest, musi po niej nastąpić procedura konsultacji, która jako taka nie ma sztywnych terminów. W efekcie dzieci jeszcze przed wyrażeniem przez sąd zgody są umieszczane poza rodziną, a to stwarza poczucie niepewności.