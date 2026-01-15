Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Mniejszy popyt na prawników w firmach. Na jakie zarobki mogą liczyć?

Spadek liczby ogłoszeń o pracę, zapotrzebowanie na specjalistów z nowych obszarów, wynagrodzenia prawników uzależnione od lokalizacji oraz stanowiska - takie wnioski płyną z raportu „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” przygotowanego przez międzynarodową agencję doradztwa personalnego Grafton Recruitment.

Publikacja: 15.01.2026 14:06

Różnice w zarobkach prawników są widoczne między miastami.

Różnice w zarobkach prawników są widoczne między miastami.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób lokalizacja i stanowisko determinują wynagrodzenia prawników?
  • Jakie różnice w poziomach wynagrodzeń występują między różnymi miastami w Polsce?
  • Jakie specjalizacje prawnicze notują najszybszy wzrost wynagrodzeń?

Z opracowania dotyczącego działów prawnych wynika, że popyt na nowych pracowników utrzymuje się poniżej średniego poziomu dla wszystkich stanowisk. W trzech pierwszych kwartałach ubiegłego roku wskaźnik zapotrzebowania na pracowników w działach prawnych wyniósł 0,67 wobec benchmarku na poziomie 1,01. To mniej niż w poprzednich latach, choć wciąż więcej niż w 2020 r.

Jednocześnie zapotrzebowanie na specjalistów w działach prawnych wyraźnie przesuwa się w stronę nowych obszarów. Dane z raportu wskazują na rosnące zainteresowanie specjalizacjami w obszarach takich jak ESG i ochrona środowiska, compliance, prawo podatkowe czy prawo energetyczne. Jednocześnie zmienia się rola prawników. Jak czytamy w opracowaniu, funkcja ta przestała ograniczać się do formalno-prawnego wsparcia przedsiębiorstwa i coraz częściej obejmuje bieżącą współpracę z biznesem, udział w procesach decyzyjnych oraz doradztwo w obszarach ryzyka regulacyjnego. 

– W przypadku usług profesjonalnych, do których należy obszar prawny, mamy do czynienia z rynkiem kompetencji, sprzyjającym specjalistom i przekładającym się na atrakcyjne oferty pracy. Choć widoczny jest spadek liczby ogłoszeń oraz zapotrzebowania na pracowników, to działy prawne – podobnie jak całe organizacje – mierzą się z wyzwaniami, które zwiększają zapotrzebowanie na określone specjalizacje i wymuszają konieczność stałego aktualizowania wiedzy. Dotyczy to m.in. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i cyberbezpieczeństwem, które wraz z rosnącą liczbą incydentów oraz zaostrzającymi się regulacjami stają się jednym z kluczowych obszarów ryzyka – zauważa Michał Piernik, Division & Business Development Manager Grafton Recruitment.

Foto: materiały prasowe

Reklama
Reklama

Jakie są wynagrodzenia w działach prawnych?

Autorzy opracowania wskazują, że wynagrodzenia w działach prawnych pozostają silnie uzależnione od lokalizacji oraz poziomu odpowiedzialności przypisanego do stanowiska. Różnice między miastami są widoczne zarówno w przypadku ról kierowniczych, jak i stanowisk eksperckich oraz juniorskich.

Na stanowisku dyrektora działu prawnego wynagrodzenia sięgają 40 000 zł brutto miesięcznie w Warszawie, natomiast w Trójmieście i Wrocławiu maksymalne stawki to 35 000 zł. W Katowicach oraz w Krakowie pensja na tym poziomie zarządzania zaczyna się od 20 000 zł, sięgając maksymalnie 32 000 zł. Również w przypadku stanowiska Head of Compliance poziom płac pozostaje wysoki. Jest to jedna z najlepiej wynagradzanych ról specjalistycznych w działach prawnych, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. W Warszawie pensje sięgają 40 000 zł, natomiast w Łodzi mieszczą się w przedziale 25 000–38 000 zł. W miastach takich, jak Poznań czy Kraków maksymalne stawki są nieznacznie niższe i dochodzą do 35 000 zł. Na wysokie wynagrodzenia mogą także liczyć osoby na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych. W stolicy proponowane przez firmy stawki sięgają 22 000 zł, natomiast w Trójmieście i Wrocławiu na tym stanowisku można zarobić maksymalnie 18 000 zł.

Wyraźnie niższe poziomy płac dotyczą juniorów. W Warszawie mieszczą się w przedziale 7 500–10 000 zł, podczas gdy w Katowicach dolne stawki zaczynają się od 6 500 zł. W Poznaniu, Wrocławiu oraz Trójmieście górna granica kształtowała się również na poziomie 10 000 zł, co wskazuje na względnie wyrównany poziom zarobków wśród juniorów – czytamy. 

Foto: materiały prasowe

Którzy prawnicy mogą liczyć na podwyżki?

Dane wskazują również na wyraźne zróżnicowanie tempa wzrostu płac pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Najwyższe średnie wzrosty wynagrodzeń w porównaniu do 2024 r. odnotowano wśród asystentów prawnych (9,4 proc.). Wysokie podwyżki zaobserwowano również w gronie młodszych prawników, dla których średni wzrost wynagrodzeń wyniósł 8,8 proc., a także ESG managerów (8,6 proc.) oraz dyrektorów działów prawnych (8,1 proc.). Stosunkowo wysokie wzrosty wynagrodzeń objęły również prawników (7,6 proc.) oraz partnerów w kancelariach (6,8 proc.). W przypadku starszych prawników dynamika płac była umiarkowana i wyniosła średnio 5,5 proc.

Choć w 2025 r. rosło zainteresowanie określonymi kompetencjami specjalistycznymi, nie we wszystkich przypadkach przekładało się to na jednolite tempo zmian płac. W przypadku części wyspecjalizowanych stanowisk dynamika wzrostu wynagrodzeń była umiarkowana. Dla Head of Compliance średni wzrost wyniósł 4,9 proc., a dla specjalistów ds. ESG 5 proc. Najmniejsze zmiany dotyczyły specjalistów ds. ochrony danych osobowych (3,2 proc.) oraz prawników in-house (3,8 proc.). 

Reklama
Reklama

Michał Piernik z Grafton Recruitment wskazuje, że podwyżki na poziomach operacyjnych i wśród młodszych prawników to efekt m.in. rosnącego zapotrzebowania na wsparcie bieżących procesów prawnych. Natomiast w przypadku stanowisk specjalistycznych, choć kompetencje są coraz częściej poszukiwane, zwłaszcza w obszarach ESG, compliance czy ochrony danych, to tempo wzrostu wynagrodzeń jest wyraźnie niższe. – Wskazuje to na bardziej ostrożne podejście pracodawców do budżetowania ról eksperckich oraz większą stabilność zatrudnienia w tych segmentach rynku – tłumaczy Michał Piernik.

Czytaj więcej

Zarobki w kancelariach i działach prawnych. Najnowszy raport płacowy
Usługi, ceny, zarobki
Zarobki w kancelariach i działach prawnych. Najnowszy raport płacowy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zawody Usługi, Ceny, Zarobki Prawnicze Prawnicy
Koniec z masowym oblewaniem kursantów? Pomóc ma nowy system
Prawo drogowe
Koniec z masowym oblewaniem kursantów? Pomóc ma nowy system
XIII Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina uplasowało się na trzecim miejscu wśród najlepszych liceów
Edukacja i wychowanie
Oto najlepsze licea i technika w Polsce. Wyniki rankingu Perspektywy 2026
Radczyni generalna w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka prok. Ewa Wrzosek
Opinie Prawne
Szymaniak: A ile dywizji ma prokuratura, czyli o powodach obrony Ewy Wrzosek
Według informacji z grudnia, na ok. 2500 gmin, przyjąć plan udało się sześciu.
Samorząd
To już pewne. Będzie więcej czasu na przygotowanie planów ogólnych
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Sądy i trybunały
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama