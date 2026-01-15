Mniejszy popyt na prawników w firmach. Na jakie zarobki mogą liczyć?

Jakie są wynagrodzenia w działach prawnych?

Autorzy opracowania wskazują, że wynagrodzenia w działach prawnych pozostają silnie uzależnione od lokalizacji oraz poziomu odpowiedzialności przypisanego do stanowiska. Różnice między miastami są widoczne zarówno w przypadku ról kierowniczych, jak i stanowisk eksperckich oraz juniorskich.

Na stanowisku dyrektora działu prawnego wynagrodzenia sięgają 40 000 zł brutto miesięcznie w Warszawie, natomiast w Trójmieście i Wrocławiu maksymalne stawki to 35 000 zł. W Katowicach oraz w Krakowie pensja na tym poziomie zarządzania zaczyna się od 20 000 zł, sięgając maksymalnie 32 000 zł. Również w przypadku stanowiska Head of Compliance poziom płac pozostaje wysoki. Jest to jedna z najlepiej wynagradzanych ról specjalistycznych w działach prawnych, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. W Warszawie pensje sięgają 40 000 zł, natomiast w Łodzi mieszczą się w przedziale 25 000–38 000 zł. W miastach takich, jak Poznań czy Kraków maksymalne stawki są nieznacznie niższe i dochodzą do 35 000 zł. Na wysokie wynagrodzenia mogą także liczyć osoby na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych. W stolicy proponowane przez firmy stawki sięgają 22 000 zł, natomiast w Trójmieście i Wrocławiu na tym stanowisku można zarobić maksymalnie 18 000 zł.

Wyraźnie niższe poziomy płac dotyczą juniorów. W Warszawie mieszczą się w przedziale 7 500–10 000 zł, podczas gdy w Katowicach dolne stawki zaczynają się od 6 500 zł. W Poznaniu, Wrocławiu oraz Trójmieście górna granica kształtowała się również na poziomie 10 000 zł, co wskazuje na względnie wyrównany poziom zarobków wśród juniorów – czytamy.

Którzy prawnicy mogą liczyć na podwyżki?

Dane wskazują również na wyraźne zróżnicowanie tempa wzrostu płac pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Najwyższe średnie wzrosty wynagrodzeń w porównaniu do 2024 r. odnotowano wśród asystentów prawnych (9,4 proc.). Wysokie podwyżki zaobserwowano również w gronie młodszych prawników, dla których średni wzrost wynagrodzeń wyniósł 8,8 proc., a także ESG managerów (8,6 proc.) oraz dyrektorów działów prawnych (8,1 proc.). Stosunkowo wysokie wzrosty wynagrodzeń objęły również prawników (7,6 proc.) oraz partnerów w kancelariach (6,8 proc.). W przypadku starszych prawników dynamika płac była umiarkowana i wyniosła średnio 5,5 proc.

Choć w 2025 r. rosło zainteresowanie określonymi kompetencjami specjalistycznymi, nie we wszystkich przypadkach przekładało się to na jednolite tempo zmian płac. W przypadku części wyspecjalizowanych stanowisk dynamika wzrostu wynagrodzeń była umiarkowana. Dla Head of Compliance średni wzrost wyniósł 4,9 proc., a dla specjalistów ds. ESG 5 proc. Najmniejsze zmiany dotyczyły specjalistów ds. ochrony danych osobowych (3,2 proc.) oraz prawników in-house (3,8 proc.).