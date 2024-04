Takich prawników potrzebują inwestorzy. Ranking „Rzeczpospolitej” pomaga ich znaleźć

W niespokojnych czasach, choć nie tylko wtedy, bardzo ważne jest sformułowanie odpowiednich klauzul mitygujących ryzyka w tym m.in. dotyczących tzw. siły wyższej, zwanej z francuska „force majeure”. Trzeba jednak pamiętać, że nawet taka klauzula nie zawsze rozwiązuje problemy, bo odpowiedzialność tak do końca nie zawsze da się wyłączyć. Najważniejsze, czego oczekujemy od czołowych prawników, to zrozumienie biznesu swojego klienta. Dzięki temu pozna on nasz punkt widzenia, oczekiwania i będzie lepiej zorientowany na nasze potrzeby. Przy transakcjach ważne jest zrozumienie tego, co chce osiągnąć klient i czego chce strona przeciwna, tak aby w razie potrzeby móc znaleźć akceptowalny kompromis. Ważne, by „zaopiekować się” transakcją w imieniu klienta oraz umieć doprowadzić ją do końca mimo przeciwności, jeśli tego oczekuje klient. Znajomość prawa jest cenną wartością, ale niewystarczającą. Dla mnie najlepszy prawnik pracujący przy najważniejszych transakcjach powinien być raczej doświadczonym zaufanym biznesowym partnerem uzbrojonym w bogate prawnicze i negocjacyjne doświadczenie, a nie tylko kimś, kto doskonale zna przepisy. To ktoś, kto „ściagnie” klientowi problem z głowy i osiągnie jego zamierzone cele biznesowe oraz ekonomiczne, a jednocześnie zminimalizuje ryzyka.

Ale przecież w przypadku zawarciu samej transakcji czy strategicznych ustępstw konieczna jest decyzja szefa negocjującej firmy, a nie tylko reprezentującego go prawnika?

Tak, ale kupujący czy sprzedający rzadko kiedy siada sam przy stole negocjacyjnym. Czasem strategia negocjacji wymaga wysłania zaufanego prawnika. Wtedy przy trudniejszych sprawach zyskuje się na czasie. Można również w ten sposób zrobić rekonesans i wysondować oczekiwania strony przeciwnej jak również ich mocne i słabe strony. Prawnik zawsze może wtedy poprosić o przerwę w obradach, by skonsultować pewne decyzje ze swoim mocodawcą. Bywa, że taka gra na czas przynosi duże korzyści. Ale powtórzmy – wymaga to udziału doświadczonego prawnika, którego darzymy absolutnym zaufaniem i którego druga strona również będzie szanować.

Czy ranking kancelarii prawnych „Rzeczpospolitej” ułatwia znalezienie takich prawników?

Tak, zresztą jest to najbardziej prestiżowy tego typu ranking w Polsce. Dobrze, że jego częścią jest wybór najważniejszych dla polskiego rynku transakcji. W ten sposób identyfikujemy nie tylko te transakcje, które udało się sfinalizować, ale też prawników, którzy są współautorami tej finalizacji. Prawników na rynku jest mnóstwo, ale inwestorzy czy właściciele chcą wybrać takich, którzy w lot pojmą ich potrzeby. Takich, którzy wczują się w położenie i szybko zrozumieją cele oraz potrzeby czy to inwestora, czy właściciela, który chce sprzedać firmę lub pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Na szczęście wielu takich świetnych prawników też w Polsce mamy i zazwyczaj pojawiają się oni w rankingu „Rzeczpospolitej”. Dla kontrastu powiem tylko, że zdarzają się również prawnicy, którzy mimo dobrej znajomości prawa najlepiej mogą udaremnić nawet wynegocjowane porozumienie na etapie negocjowania umowy z powodu zbyt sztywnego, mało elastycznego i zbyt formalistycznego podejścia oraz niewystarczającego zrozumienia potrzeb swojego klienta i oczekiwań drugiej strony.