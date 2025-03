Rzecznik Finansowy nie zostawił suchej nitki na uchwale SN ws. szacowania szkód

Obowiązek likwidacji szkody przejdzie na sądy?

Rzecznik podkreśla, że w zakresie stosowania wrześniowej uchwały SN istotnego znaczenia nabiera zagadnienie terminu wypłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

„Konsekwencją tego powinno być zatem to, że nawet jeśli szkoda miałaby mieć charakter dynamiczny (co budzi duże wątpliwości), to ramy czasowe badania działań następczych poszkodowanego, powinny zostać ograniczone czasowo do terminu, w jakim zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do ustalenia należnego poszkodowanemu odszkodowania” - wyjaśnił. - „Poszkodowany nie może bowiem pozostawać w ciągłej niepewności, co do wysokości należnego mu świadczenia, które zgodnie z promowaną przez Sąd Najwyższy koncepcją szkody dynamicznej z każdym dniem, aż do prawomocnego wyroku, mogłoby ulegać zmianie. Co więcej brak ograniczeń czasowych, daje zarówno zakładom ubezpieczeń ale też, w niektórych przypadkach nieuczciwym poszkodowanym kolejną sposobność korzystnej w wymiarze finansowym manipulacji procesem likwidacji szkody” - wskazał RF.

Ustalenie wysokości należnego odszkodowania, w oderwaniu od ustawowego 30-dniowego terminu spełnienia świadczenia, prowadzi także do tego, że obowiązek prowadzenia likwidacji szkody przechodzi na sądy, pomimo, że jest to kluczowy dla sprawnego zaspokajania roszczeń obowiązek zakładów ubezpieczeń. Sądy powinny co najwyżej badać, czy obowiązek ten wykonano w sposób prawidłowy – wskazuje RF. Jego zdaniem, uchwała III CZP 65/23 może paradoksalnie jeszcze bardziej skomplikować proces likwidacji szkody i podzielić sądy w zakresie jej stosowania prowadząc do braku pewności prawa.

Komu przysłuży się uchwała SN

„Ustalanie wysokości odszkodowania na podstawie hipotetycznych kosztów naprawy, być może, nie jest rozwiązaniem idealnym, jednak stosowanie tej metody jest stosunkowo proste i przede wszystkim zrozumiałe dla przeciętnego obywatela. W przypadku sporu sądowego, kluczowe znaczenie mają opinie biegłych, którzy dysponują nie tylko odpowiednimi narzędziami, ale przede wszystkim wiedzą, a to pozwala w miarę sprawnie i obiektywnie ustalić wysokość poniesionej szkody” – uważa RF.

Natomiast konieczność dowodzenia przez poszkodowanych dodatkowych okoliczności w trakcie skomplikowanego proceduralnie procesu sądowego z pewnością się im nie przysłuży. Zwłaszcza, że to oni są słabszą stroną takiego procesu mając za przeciwnika wyspecjalizowany podmiot gospodarczy o znacznie silniejszej pozycji i dużo większych środkach na prowadzenie sporu sądowego.