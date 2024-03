Izrael doradza ukraińskim lotnikom. Ostrzega: wznowienie lotów nie będzie łatwe

Przestrzeń powietrzną można otworzyć

Teoretycznie Ukraińcy mogliby samodzielnie podjąć decyzję o otwarciu swojej przestrzeni powietrznej. Tyle, że nie mają co liczyć na to, że pojawiłyby się tam zagraniczne linie lotnicze, bo wszystkie zainteresowane wznowieniem ukraińskich operacji zastrzegają się, że musieliby na to zezwolić regulatorzy. W przypadku przewoźników europejskich byłaby to EASA. A wcześniej jeszcze Ukraińcy musieliby porozumieć się z zachodnimi regulatorami oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Czytaj więcej Transport Ukraina chce reanimować lotnictwo cywilne. Rozmowy z UE, Izraelem i USA Niebo nad Ukrainą jest zamknięte od rosyjskiej inwazji, czyli od ponad dwóch lat. Ukraińcy chcą je ponownie otworzyć, przynajmniej częściowo. Od początku wojny odbyły się w Ukrainie tylko cztery loty cywilne, i to tylko techniczne.

A czy rzeczywiście można polegać na tym, że Rosjanie nie zestrzelą samolotu pasażerskiego? Wszyscy pamiętamy co zdarzyło się z boeingiem Malaysian Airlines lecącym z Amsterdamu do Kuala Lumpur zestrzelonym przez Rosjan nad Donieckiem latem 2014 roku.

Izrael wie jak to zrobić

Jak informują ukraińskie media przedstawiciele branży transportowej spotykają się od jakiegoś czasu z izraelskim regulatorem ruchu lotniczego CAAI, który wokół lotnisk nakazał zorganizowanie obrony przeciwlotniczej, budowę schronów, w których pasażerowie i personel lotnisk mgli ukryć się w czasie ataków rakietowych, a liniom lotniczym nakazał tankowanie większej od zwyczajowej ilości paliwa, gdyby ich samolot nie był w stanie wylądować zgodnie z planem. Izraelczycy z CAAI nie ukrywają, że ryzyko cywilnych operacji lotniczych oceniają zawsze przy wsparciu wojska. To obrona przeciwlotnicza w tym kraju wzięła na siebie wykrywanie potencjalnych ataków rakietowych ze strony Hamasu. Cywilni i wojskowi kontrolerzy ruchu lotniczego pracują wspólne w tym samym pomieszczeniu, a w pełnej gotowości zawsze czeka straż pożarna i karetki pogotowia.

Czytaj więcej Transport LOT i polskie lotniska wsparte przez Ukraińców Mimo zamknięcia transportu lotniczego mieszkańcy Ukrainy nie przestali latać. Wykorzystują do tego głównie Polskę.

Zdaniem Motiego Szmueli, dyrektora działu infrastruktury w CAAI w czasie działań wojennych znacznie niebezpieczniej jest na ziemi, niż w powietrzu. Izraelski regulator od chwili, gdy zagraniczni przewoźnicy wznowili operacje przerwane po ataku Hamasu 7 października, ograniczył liczbę samolotów, które jednocześnie mogą znajdować się na lotnisku. A czas na ich sprzątanie i tankowanie został skrócony z 90. do 60. minut.