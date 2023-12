Ukraiński Boeing uciekł Rosjanom. Kijów chce otwarcia nieba

Trzy airbusy Wizz Aira jeszcze czekają

To kolejny przypadek, po airbusie A320 należącym do węgierskich linii Wizz Air, który rosyjska inwazja zastała na lotnisku we Lwowie, a potem bezpiecznie został ewakuowany do Polski. Tyle, że w tym przypadku zagrożenie było mniejsze, niż w przypadku loty Skyline. Ze Lwowa do polskiej granicy jest ok 100 km, z Boryspola do granicy rumuńskiej ( bo tamtędy poleciała maszyna Skyline ) 600 kilometrów.

Wizz Air ma jeszcze trzy samoloty uziemione na Ukrainie. W dwóch z nich zostały wymontowane silniki i wywiezione bezpiecznie do Katowic. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” prezes Wizz Aira, Jozsef Varadi potrzeba będzie tygodnia, aby dowieźć je na kijowskie lotnisko Żuljany i ponowne zamontowanie, gdyby okazało się, że można już stamtąd bezpiecznie operować.

Możliwe to będzie jednak dopiero wówczas, kiedy unormuje się sytuacja polityczna na Ukrainie. Ogółem Ukraińcom udało się ewakuować z Boryspola podczas wojny 4 maszyny pasażerskie.

Wożą Polaków na wakacje

Linia lotnicza Skyline Express obsługuje obecnie pasażerów z Polski i krajów bałtyckich , których wywozi lotami czarterowymi do innych krajów Europy, Egiptu i Turcji. Jej flota składa się z jednego Boeinga 737-800, pięciu Boeingów 757-300, trzech Boeingów 767-300ER i jednego Boeinga 777-300. Osiem z tych maszyn operuje z terytorium Polski i są zbazowane w naszym kraju.W rejestrze cywilnych statków powietrznych Ukrainy znajdują się obecnie już jedynie dwa B777: boeing 777-200 upadłego narodowego przewoźnika International Airlines of Ukraine oraz Boeing 777-300ER z 2007 roku, który został zarejestrowany 14 lipca 2023 roku na okres do maja 2024 roku. Wcześniej był to Boeing 777-300ER z 2007 roku. zarejestrowany w Azur Air Ukraine. W rejestrze jako właściciel statku powietrznego wskazano spółkę Aercap Ireland Capital Designated Activity Company.

Niebo nad Ukrainą zostało zamknięte wkrótce po rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022. A dla podróżnych z Ukrainy głównym lotniskiem z którego odlatują stał się Rzeszów.