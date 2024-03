- To bardzo ważne, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, aby wraz z prezydentem USA (uczcić) tę 25. rocznicę obecności państw naszej części Europy - mówił przed wylotem do USA prezydent Andrzej Duda. Prezydenta spytano też o słowa papieża Franciszka o "białej fladze" i o tym, że Ukraina powinna rozpocząć negocjacje z Rosją.