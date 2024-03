Samolot Mrija mógł zostać uratowany. Aresztowania w Kijowie

Jak zapewnia kapitan Dmytro Antonow, tuż przed inwazją w planach był odlot Mriji i całej bazującej w Hostomelu floty na lotnisko w Lipsku. — Wszystko już mieliśmy przygotowane, ale zarząd Antonowa i lotniska w Hostomelu zdecydował inaczej i nie wydał polecenia wylotu. A my byliśmy do tego gotowi. Można było chociażby przebazować Mriję na lotnisko w Boryspolu, nawet nie do Lwowa, Niemiec, czy do Polski. To i tak uratowałoby nasze samoloty, nie tylko Mriję. Teraz wiemy, że Mrija została wysadzona ładunkiem wybuchowym, bo są zdjęcia zrobione przez pracowników, którzy to udokumentowali — mówi kapitan Antonow.

Z kolei ukraiński dostawca komponentów lotniczych UkrOboronProm zapewnia, że Mrija zostanie odbudowana. „Potrzeba będzie na ten cel 3 mld dolarów, a naszym zadaniem jest spowodowanie, by koszty te pokryła Federacja Rosyjska” — czytamy w oświadczeniu.

Bomba, a nie pożar hangaru

Z początkowych informacji wynikało, że sześciosilnikowy Mrija, jedyny taki egzemplarz na świecie, miał zostać zniszczony podczas starcia śmigłowców rosyjskich i ukraińskich, w pożaru hangaru, w którym stała maszyna. Teraz okazuje się, że był to jednak specjalnie podłożony ładunek wybuchowy.

Lotnisko Hostomel należy do zakładów Antonowa, gdzie znajdują się także lotnicze biuro projektowe i zakłady remontowe. Operatorem największego samolotu na świecie były ukraińskie Antonow Airlines. An-225 po raz pierwszy wystartował w 1988 roku. Został zaprojektowany do transportu rosyjskiego promu kosmicznego Buran, który wykonał swój pierwszy lot w 1989 roku. Samolot z sześcioosobową załogą i sześcioma silnikami (każdy o ciągu 229 kN) miał 84 m długości, 18,2 m wysokości i 88,4 m rozpiętości skrzydeł. Masa pustego samolotu to 175 ton, a samolot mógł startować z maksymalną wagą sięgającą 600 ton. Mrija lądowała na warszawskim Lotnisku Chopina wiosną 2020 roku z transportem artykułów sanitarnych. Było to wtedy ogromnym wydarzeniem, śledzonym przez fanów lotnictwa w Europie. Potem pojawił się jeszcze m.in. na rzeszowskim lotnisku Jasionka, w Poznaniu oraz w Katowicach.