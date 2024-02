Newag specjalnie psuł swoje pociągi? Posłowie chcą wyjaśnień

Józef Michalik, wiceprezes Newagu: "Odpowiedź przyjdzie w swoim czasie".

Sprawa usterek w pociągach Newagu trafiła także do Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Jego przedstawicielka - Iwona Budych - relacjonowała w Sejmie, że skargi od podróżnych z Dolnego Śląska trafiały do nich przez kilka miesięcy. — Pasażerowie opowiadali, że pociągi albo nie przyjeżdżały, albo były opóźnione, albo nie było miejsca, żeby wsiąść. Ludzie nie mieli jak dojechać do pracy. Trzeba pamiętać, że pasażer, który raz zrazi się do kolei, może już nie wrócić do korzystania z tego środka transportu — mówiła Iwona Budych.

Czytaj więcej Transport 21 grudnia znów stanął pociąg Newagu. Potwierdza się teza polskich hakerów Grupa młodych informatyków ustaliła, że Newag miał celowo wywoływać awarie pociągów, by otrzymać intratne zlecenia na ich naprawę. Według hakerów, jedna z cyfrowych blokad miała sprawiać, że pociąg spółki Polregio staje 21 listopada i 21 grudnia. I rzeczywiście, dziś po raz kolejny doświadczył awarii.

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wykluczenia Transportowego obecna była również mecenas Katarzyna Szwarc, szefowa Rady Nadzorczej Newagu, a jednocześnie radca prawny wynajęty przez spółkę. Z relacji dziennikarzy Onetu wynika, że uczestnicy spotkania wytykali jej, że to konflikt interesów. Bo jak można kierować radą nadzorczą, czyli sprawdzać działania zarządu Newagu, a jednocześnie brać zlecenie od tego zarządu? Mecenas Szwarc nie widziała w tym jednak problemu.

Posłanka Paulina Matysiak, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Wykluczenia Transportowego dopytywała, jak to jest, że problemy z nagłymi usterkami dotyczą tylko pociągów Newagu. — Tylko wasze pojazdy stawały 21 grudnia i nagle ruszały 1 stycznia. To nie są typowe sytuacje — mówiła Matysiak. I zapowiedziała, że kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się w kwietniu, na które również zostaną zaproszeni Newag oraz przedstawiciele spółek kolejowych. — Newag w kluczowych aspektach zasłania się trwającym śledztwem prokuratury. Mnie takie tłumaczenie nie przekonuje — kwitowała posłanka Paulina Matysiak.

Wkracza ABW. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pociągów Newagu

Doniesienie o oszustwie w sprawie manipulowania oprogramowaniem w pociągach Newagu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła w październiku 2023 r. Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że ABW - po analizie dokumentacji i audycie - widzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 269 § 1 k.k. oraz 286 § 1 k.k. w sprawie dotyczącej oprogramowania do pociągów Impuls firmy Newag z siedzibą w Nowym Sączu. Pierwszy z artykułów dotyczy niszczenia, uszkadzania lub usuwania danych informatycznych „o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego”. Z kolei art. 286 k.k. – oszustwa. Za oba przestępstwa grozi do ośmiu lat.