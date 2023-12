21 grudnia znów stanął pociąg Newagu. Potwierdza się teza polskich hakerów

— My, jako członkowie Dragon Sector, wiemy, jak technicznie zdjąć taką blokadę, czyli co zrobić, żeby ten pociąg już nie stawał w określonych datach. Tej blokady jednak nie zdjęliśmy, bo to wymagałoby ingerencji w kod maszynowy pociągu. To może zrobić tylko Newag. My nie chcemy narażać się na jakiekolwiek zarzuty ze strony Newagu, że ingerowaliśmy w ten kod — zaznaczył informatyk.