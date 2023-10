Planowane są dwie rotacje dziennie samolotem typu Boeing 737. Powrotny bilet z Warszawy na trasie Lotnisko Chopina-Dubaj-Kabul na rejs inauguracyjny kosztuje 4400 złotych. Podróż w jedną stronę, z przesiadką w Dubaju, trwa 13 godzin i 35 minut. Za powrotną podróż do Kabulu z Krakowa, dokąd także latają flydubai, zapłacimy 4376 złotych, ale potrwa ona dłużej — 16 godz. 35 minut, a powrotna aż 23 godz. 45 minut.

Dotychczas jedynym łącznikiem Afganistanu ze światem były dwie miejscowe linie – Airnaa i Kam Air, które obsługują połączenia na kilka lotnisk w krajach arabskich oraz Delhi i Moskwę. Obie od roku 2010 są na czarnej liście niebezpiecznych przewoźników Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych i korzystanie z ich usług jest zdecydowanie odradzane. Tak samo, jak nie są rekomendowane podróże do Afganistanu.

W 2022 r. GAAC, organizacja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zawarła porozumienie z Afganistanem w sprawie zarządzania ruchem lotniczym. Oczekiwano wtedy, że zmobilizuje to zagraniczne linie lotnicze do wznowienia lotów do wyniszczonego wojną kraju. GAAC zapewnia również kontrakty na usługi obsługi naziemnej i kontroli bezpieczeństwa na trzech głównych lotniskach w kraju — w Kabulu, Kandaharze i Heracie.

Rejsy do Kabulu będą startowały z Terminalu 2 w Dubaju. Oba połączenia rozpoczną się rano, a pierwszy lot zaplanowano na godzinę 4.25 z lądowaniem w Kabulu o godzinie 8.15 czasu lokalnego. Samolot ten pozostanie na płycie postojowej przez godzinę i 15 minut, po czym odleci z Kabulu o 9.30, planowane lądowanie w Dubaju to 12.50. Drugi rejs startuje o 9.50, a lądowanie w Kabulu przewidziane jest na 13.40. Lot powrotny z Kabulu wystartuje o 14.55, a planowane lądowanie w Dubaju to 18.15.