Aryna Sabalenka ponownie wielkoszlemową mistrzynią w Melbourne

Czytaj więcej Tenis Australian Open. Krótka chwila suspensu O tytuł mistrzyni Wielkiego Szlema zagrają w sobotę broniąca trofeum Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng, czyli młoda siła chińskiego tenisa.

Tytuł niewątpliwie poszedł we właściwe ręce, Sabalenka nie straciła seta w turnieju, jedyny opór, i to chwilowy, napotkała w półfinale z Coco Gauff. Nagroda finansowa dla mistrzyni to 3,15 mln dol. australijskich (przed opodatkowaniem), w rankingu Białorusinka nie zyskała nic do Igi Świątek, bo broniła 2000 punktów z ubiegłego roku. Chinka zyskała – będzie pod poniedziałku siódmą tenisistką świata z kontem wzbogaconym o 1,725 tys. dol. australijskich brutto.

W trzecią niedzielę, ostatniego dnia turnieju, w programie wydarzeń na Rod Laver Arena zostały jedynie dwa mecze. Od 5. rano (czasu polskiego) finał debla kobiet Ludmiła Kiczenok i Jelena Ostapenko kontra Su-wei Hsieh i Elise Mertens. Od 9.30 wielki finał singla mężczyzn: Jannik Sinner – Daniił Miedwiediew.

Kobiety – finał A. Sabalenka (2) – Q. Zheng (Chiny, 12) 6:3, 6:2

Juniorki – finał R. Jamrichova (Słowacja, 1) – E. Jones (Australia, 6) 6:4, 6:1