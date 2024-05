Pietryga: Czy potrzebna jest zmiana Konstytucji? Sądownictwo potrzebuje redefinicji

Nadszedł czas, aby przerwać ten proces, wyciągając wnioski z konstytucyjnego kryzysu ostatnich lat i zapewniając sądownictwu rzeczywistą odrębność, aby trójpodział władzy stał się tylko faktem, zawsze i wszędzie.

Upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, gdy władzę przejmuje jedna opcja polityczna, podważanie legalności Krajowej Rady Sądownictwa przez nieostre konstytucyjnie zasady wyboru jej członków, pozorna odpowiedzialność i kontrola społeczna sędziów, czy uzależnienie prokuratury od polityków – wszystko to wymaga ponownej konstytucyjnej refleksji.

Nie łudźmy się, w obecnym konflikcie politycznym jakikolwiek kompromis wydaje się niemożliwy. Nie może być jednak tak, że zmiany w Konstytucji narzuci jeden obóz przeciwko drugiemu. Tylko pogłębiłoby to konflikt. Dlatego warto rozmawiać i szukać rozwiązań, ponieważ nadejdzie czas, gdy społeczeństwo zmęczone konfliktem i niepewność co do niezależności sądów, zmuszą polityków do wspólnego dialogu. Tak zwany moment konstytucyjny ma miejsce, gdy w państwie coś się zacięło, co obecnie ma miejsce, a zmiany są wynikiem oddolnej presji, która prędzej czy później się pojawi.