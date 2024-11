„VHS”, czyli zobaczcie samych siebie na kasetach wideo z czasów van Damme'a

Jeśli nie – sceniczny Mateusz może niektórym nam podpowiedzieć. To była wyprawa nie wolna od pokus i wielu im uległo - tak jak mirażom bezwzględnej wolności. Mateusz bowiem, jak na człowieka, który pierwszy milion raczej ukradł (chodzi o prawa autorskie), gdy rynek stał się wymagający - musiał zdecydować, gdzie będzie chciał zatrzymać swoją żądzę pieniądza.

W tekście słyszymy o kasetach porno lub też o wiele gorszych rzeczach, ale potraktujmy to metaforycznie: chodzi o przekraczanie kolejnych moralnych granic aż do upadku, nałogu i zachwiania fundamentów rodziny. Oczywiście, oficjalnie żona i dziecko są na pierwszym planie i to dla nich – rzekomo – jest to całe poświęcenie Mateusza. Bądźmy jednak jak twardzi gracze rynkowi i nie dajmy oszukać się byle frazesom: na końca za wszystko trzeba zapłacić.

VHS i łezka wspomnień

Tym bardziej żal jest utraconej niewinności, której aurę wprowadzają w finale filmy z domowych kaset VHS. To na nich, zanim uzależniliśmy się od wysokiej klasy telefonów komórkowych, rejestrowaliśmy urodziny, domówki, wesela, pierwsze kroki dzieci. Powracają z nimi postpeerelowskie meblościanki z kryształami, zadziwiające nas ubrania i fryzury.

To wszystko przypomina łódzki „VHS” na podstawie sztuki wyróżnionej w konkursie „Komediopisanie”, organizowanym w Polskim Centrum Komedii z siedzibą w łódzkim Teatrze Powszechnym. Tacy byliśmy. Nie pamiętacie? Sięgnijcie po domowe kasety wideo.