Gdy Polka i Ukrainka kierowały teatrem w Berlinie

Przez zaledwie kilka miesięcy miejscowa społeczność staje się coraz bardziej podatna na idee nowych przywódców i podejrzewa coraz częściej niektórych sąsiadów o domieszkę krwi żydowskiej.

Na ulicach słychać okrzyki nazistowskie, w miasteczku pojawiają się fałszywi prorocy i uzdrowiciele, a niespodziewany pożar fabryki konserw staje się przepustka do przemocy. W inscenizacji Lucii Bihler nad wszystkim góruje ponadwymiarowa figura Marii, przed którą odbywa się jakby jawnie przeistoczenie zwykłych mieszkańców w brunatnych sprawców.

Sześcioro aktorów wiedeńskiego teatru wciela się co chwila w inną postać, odgrywa też ważną rolę anonimowego tłumu, występując wtedy w sztucznych głowach-maskach. Ta „niewidzialność“ jest płaszczykiem dla coraz brutalniejszych zachowań, a widzom nasuwa się gorzka myśl: jeśli kraj, który znało się tak dobrze, już nie jest taki sam…

Powieść Marii Lazar przypomina innego austriackiego autora - Ödöna von Horvatha, zgłębiającego w swoich sztukach psychologię budzącego się nazizmu, a adaptacja „Die Eingeborenen von Maria Blut“ w inscenizacji Lucii Bihler w Akademietheater jest również dostępna w mediatece 3sat.

Przed Spielbergiem

Siedmio-godzinna adaptacja sztuki modnego obecnie w USA Matthew Lopeza „ Dziedzictwo“ (The Inheritance) w reżyserii Philipa Stölzla okazała się dość rozwlekłą historią o sytuacji upperclass-homoseksualistów w Nowym Jorku w okresie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 2016 roku. Reżyser i zespół monachijskiego Residenztheater zrealizowali zapowiedzianą jako współczesne nawiązanie do „Aniołów w Ameryce“ Toniego Kushnera sztukę Lopeza w stylu soap opera, często nie unikając zwykłej deklamacji długiego tekstu. Nawet zmiany scenografii nie nadały w niej tempa. Przez jednowymiarowe postacie istotny kontekst życia społeczności homoseksualnej po AIDS wypadł w tym przegadanym przedstawieniu blado. Co za różnica do genialnego projektu Luka Percevala i Toma Lanoya „Bitwy“ (Schlachten) według „Wojen różanych“ (The Wars of the Roses) Szekspira. Zrealizowany w roku 2000 w Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu i zaproszony wtedy do Spotkań Teatralnych spektakl trwał 12 godzin, ale w jakim napięciu, z jakim ładunkiem emocjonalnym, jak skonstruowany i jak zagrany!