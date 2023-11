Rhythm of the Dance – ogromne zainteresowanie i dodatkowe spektakle w Polsce

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Będą zatem kolejne przedstawienia: 23 stycznia w Warszawie oraz dodatkowe w Krakowie. Wejściówki można kupić na www.biletserwis.pl.

Spektakularny sukces irlandzkich tancerzy w Polsce. Ogłoszone już wcześniej trzy spektakle cieszą się tak wielkim zainteresowaniem, że zdecydowano o organizacji dwóch kolejnych. Do wrocławskiej Hali StuIecia, ICE Kraków i Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu dołącza nowe miejsce – COS Torwar w Warszawie. Z kolei w Krakowie odbędzie się dodatkowy spektakl – o godzinie 16:00. Zaplanowano zatem nie trzy, a pięć widowisk wypełnionych irlandzkim tańcem i muzyką.

- Nie jesteśmy zaskoczeni, bo widzieliśmy przedstawienie Rhythm of the Dance na żywo w Belfaście. Tradycyjny taniec irlandzki i muzyka grana na niecodziennych instrumentach zrobiły na nas olbrzymie wrażenie. Jestem pewien, że zachwyci także polską publiczność – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje polską trasę Rhythm of the Dance.

Artyści Rhythm of the Dance należą do grona utalentowanych młodych ludzi podtrzymujących kult i tradycje irlandzkiego tańca stepowego, któremu towarzyszy muzyka na żywo. Akompaniatorzy grają na szerokiej gamie instrumentów, takich jak: tradycyjne piszczałki uilleann (odmiana dud), irlandzki bodhran (rodzaj bębna), skrzypce, flety, akordeony, banjo i gwizdki. Spektakl pokazuje wiele różnych technik połączonych z muzyką nowoczesną i współczesną. Obsada grupy tanecznej składa się z kolei z mistrzów świata w swojej dziedzinie, którzy występowali także w najbardziej prestiżowych pokazach tańca irlandzkiego, w tym Riverdance, Lord of the Dance i Magic of the Dance. Wszyscy razem, zarówno tancerze, instrumentaliści i wokaliści dają piękny pokaz talentu do tańca irlandzkiego i tradycyjnej muzyki.