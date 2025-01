04:44 Władze obwodu dniepropietrowskiego przekazały drony ukraińskiej Gwardii Narodowej

Serhij Łysak, gubernator obwodu, poinformował o przekazaniu Gwardii Narodowej dronów Łełeka-100 ukraińskiej produkcji.



04:42 Rosyjskie drony-kamikadze atakowały zachodnią Ukrainę

W obwodzie lwowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:39 Dwie ofiary nocnego ataku dronów na obwód kijowski

Mykoła Kałsznyk, gubernator obwodu kijowskiego poinformował, że jedna z ofiar zginęła w pożarze budynku mieszkalnego, na który spadły szczątki rosyjskiego drona, a druga, 36-letni mężczyzna, w pożarze 10-piętrowego bloku, w który uderzył rosyjski dron.



04:34 Ukraińskie drony atakowały Moskwę

Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował o strąceniu drona nad Troickiem, miasteczkiem, które znajduje się obecnie w granicach administracyjnych Moskwy. Wcześniej drony były strącane nad miasteczkami w obwodzie moskiewskim – Ramenskoje, Szczołkowo, Kołomną i Podolskiem – na podejściach do Moskwy.



04:32 Pożar po ataku ukraińskiego drona w obwodzie riazańskim

Szczątki drona, zestrzelone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą nad obwodem riazańskim, wywołały pożar budynku mieszkalnego – wynika z komunikatu gubernatora obwodu riazańskiego, Pawła Małkowa. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że pożar szybko ugaszono i nikt w nim nie ucierpiał.



04:29 Donald Trump twierdzi, że Władimir Putin chce się z nim spotkać jak najszybciej

Prezydent USA powiedział, że – zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami – prezydent Rosji Władimir Putin chciałby jak najszybciej doprowadzić do spotkania z nim. - Z tego co słyszałem, sądzę, że Putin chciałbym spotkać się ze mną tak szybko, jak to możliwe – powiedział Trump. Dodał, że on jest gotów spotkać się z Putinem w każdej chwili. - Rosja chce negocjować ws. Ukrainy – mówił też Putin.



04:27 Dwa ukraińskie drony zestrzelone nad obwodem tulskim

O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu Dmitrij Miljajew. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.



04:25 Osiem lotnisk w Rosji tymczasowo zawiesiło działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że ze względów bezpieczeństwa działanie wstrzymały lotniska w Kazaniu, Samarze, Niżnekamsku, Penzy i Saratowie oraz trzy lotniska w rejonie Moskwy.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie 23 stycznia

