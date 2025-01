– W ciągu ostatnich 14 lat (odkąd istnieje nasze zrzeszenie) nic nie słyszeliśmy o jakimś Ruchu Autonomiczna Republika Orłowska. Ale czy to przeszkodzi mundurowym łamać ludziom życie pod pretekstem walki z nim – stwierdzili krajoznawcy i amatorzy lokalnej historii z Orła w centralnej Rosji.

Rosyjska policja polityczna FSB opublikowała bowiem listę 172 terrorystycznych organizacji będących „strukturalnymi podgrupami” czegoś chyba w rodzaju terrorystycznego holdingu (za takie uważają je policjanci) Forum Wolnych Państw PostRosji.

Rosja walczy z duchami – FSB na tropie fikcyjnych terrorystów

To ostatnie samo siebie opisuje jako „platforma komunikacji i analityki, platforma do prowadzenia dyskusji, a także poszukiwania najlepszych sposobów Dekolonizacji tak zwanej Rosyjskiej Federacji”. „To, czym się zajmujemy, to antykolonialna i narodowo-wyzwoleńcza walka przeciw Kremlowskiemu Imperializmowi Moskowii” – ogłaszają.

FSB potraktowała ich bardziej niż poważnie. Ale wśród 172 „podgrup” Forum rosyjscy obrońcy praw człowieka znaleźli dwie, które są wyłącznie ukraińskim żartem: Biełgorodzka Republika Ludowa i Kurska Republika Ludowa. Są drwiącym nawiązaniem do rosyjskich tworów w ukraińskim Donbasie: Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. Szybko zamieniły się w internetowe memy.