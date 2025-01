- My pomagaliśmy Ukraińcom dzień i noc, ja osobiście również, w momencie, gdy wybuchła wojna. Przyjęliśmy rozwiązania w Unii Europejskiej bardzo szczodre. Natomiast po kilku latach musimy się zastanowić, jaki chcemy sygnał wysłać wszystkim, którzy w Polsce dzisiaj są. I ten sygnał powinien być jasny: w Polsce, jeśli ktoś pracuje, mieszka, to wtedy ma prawo do rozwiązań socjalnych, natomiast jeżeli nie, to nie – powiedział Trzaskowski pytany o słowa Hołowni.



Nie może być trwałych rozwiązań, które pomagają tym, którzy w Polsce nie pracują i którzy w Polsce nie mieszkają. To zdroworozsądkowe Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

- Nie możemy popełniać błędu, który popełnili wcześniej Niemcy czy Szwedzi. Dla mnie to jest dosyć naturalne, zdroworozsądkowe. O tym też mówią mi Polacy na ulicach - dodał.

Rafał Trzaskowski o 800plus dla Ukraińców: Musimy dać sygnał, że pomagamy tym, którzy ciężko pracują i płacą w Polsce podatki

Pytany o słowa Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu, polityka Konfederacji, który w związku z propozycją ograniczenia prawa Ukraińców do 800plus nazwał go „politycznym kameleonem”, Trzaskowski odparł, że „nie widzi zmiany stanowiska”. - Sytuacja ewoluuje. Sytuacja się zmienia – musimy wysłać konkretny sygnał - dodał. - Ja uważam to za rozwiązanie zdroworozsądkowe. Zmiany poglądów tu nie ma, jest zmiana polityki, dostosowywanie się do obecnej sytuacji - tłumaczył.

- Ci którzy ciężko pracują i mieszkają w Polsce, powinni mieć prawo do tych zasiłków, 800plus i polityki socjalnej. A inni nie – powtórzył.