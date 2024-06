Zmiany dla Ukraińców. Weryfikacja majątkowa i wymóg chodzenia do szkoły przy 800+

Zmiany w przyznawaniu pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, które przygotował rząd, czekają na podpis prezydenta RP. Nowelizacja specustawy, która bez poprawek przeszła przez Sejm i Senat, likwiduje od 1 lipca tego roku wypłatę 40 zł za wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców w prywatnych domach, wprowadza weryfikację stanu majątkowego osób korzystających ze zwolnień od opłat i uzależnia wypłatę świadczeń na dziecko 800+ oraz „Dobry start” od tego, czy dziecko chodzi do polskiej szkoły. Okazuje się jednak, że ten wymóg będzie obowiązywał dopiero za rok.

Dlaczego? Bo przyznanie świadczenia 800 zł na każde dziecko składa się od 1 lutego na okres świadczeniowy od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku. – A więc świadczenia na ten rok i połowę przyszłego roku zostały już przyznane, a ustawa nie może działać wstecz. Poza tym niezwykle kosztowne byłoby przebudowanie systemu ZUS, który świadczenia wypłaca, tak by powiązać go z systemem informacji oświatowej – tłumaczy nam jeden z urzędników MSWiA.

Nowe przepisy dotyczące świadczeń na ukraińskie dzieci chodzące do polskiej szkoły lub przedszkola zaczną obowiązywać od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. (800+) oraz od roku szkolnego 2025/2026 („Dobry start”)

Nowe przepisy dotyczące świadczeń na ukraińskie dzieci chodzące do polskiej szkoły lub przedszkola zaczną obowiązywać od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. (800+) oraz od roku szkolnego 2025/2026 („Dobry start”). Do polskiej szkoły uczęszcza ok. 145 tys. Ukraińców, a do przedszkoli – 34 tys. Ile jest poza systemem? Ministerstwo Edukacji Narodowej szacowało, że ok. 60 tys. ukraińskich dzieci. – Do szkoły w Polsce nie uczęszcza ok. 40 proc. dzieci z Ukrainy, które mieszkają w naszych ośrodkach. Głównie ze szkół ponadpodstawowych – ocenia Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej, która prowadzi pięć ośrodków dla uchodźców z Ukrainy.

Wojewoda zweryfikuje stan majątkowy

Uszczelniony zostanie system pomocy Ukraińcom, który pozwalał na nadużycia. Państwo chce mieć większą kontrolę nad obywatelami Ukrainy w Polsce – nie będzie już od 1 lipca finansować ośrodków dla Ukraińców, w których mieszka poniżej dziesięciu osób – zlikwidowane będzie świadczenie 40 zł na osobę (w obiektach zbiorowego zakwaterowania pozostaje około jednej trzeciej wolnych miejsc, a z zakwaterowania i wyżywienia korzysta obecnie ok. 45 tys. Ukraińców). To wojewoda będzie decydował, czy zwolni beneficjenta z partycypacji w kosztach utrzymania z powodu trudnej sytuacji życiowej (po 120 dniach pobytu w Polsce Ukrainiec musi pokrywać 60 proc. kosztów). Z tego obowiązku są wyłączeni m.in. osoby niepełnosprawne, samotni rodzice, osoby starsze, kobiety w ciąży, ale jak pisała „Rz”, praktycznie większość osób deklaruje trudną sytuację życiową i jest wyłączana z opłat. – Urzędnicy nie są w stanie tego zweryfikować – podkreśla Żochowska.