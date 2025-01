Siemoniaka pytano o wypowiedzi Donalda Trumpa z wywiadu dla Fox News. Trump mówił tam, że Wołodymyr Zełenski „nie jest aniołem”, bo doprowadził do wojny z Rosją, choć powinien się z nią porozumieć. Trump mówił też, że Ukraina nie powinna walczyć z Rosją, która jest „znacznie większa i znacznie potężniejsza”.



Tomasz Siemoniak: Donald Trump symetryzuje ws. Rosji i Ukrainy, by doprowadzić do rozmów

- Patrzę na to w szerszym kontekście, bo jest to jedna z kilku wypowiedzi w krótkim czasie. Duże wrażenie zrobiło jego (Trumpa – red.) wezwanie Rosji, prezydenta (Władimira) Putina do tego, by zakończyć tę wojnę, siadać do stołu, w której bardzo dobitnie zagroził prezydent Trump dalszymi sankcjami i konsekwencjami dla Rosji – odpowiedział Siemoniak cytując inny fragment rozmowy Trumpa z Fox News. Trump mówił, że jeśli Putin nie będzie chciał przystąpić do rozmów, wówczas nałoży na Rosję „potężne cła”.



Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Trump o wojnie w Ukrainie. "Może trwać i za rok" Najpierw miał być pokój w 24 godziny. Potem w pół roku. Teraz Donalda Trump powiedział, że wojna w Ukrainie może i trwać w 2026 roku. Wszystko zależy od tego, czy Władimir Putin zdecyduje się na ustępstwa.

- (Trump) Chce doprowadzić do tych rozmów i myślę, że jest to jego strategia doprowadzenia do rozmów – podsumował Siemoniak. Zwrócił też uwagę wypowiedź Donalda Trumpa (za pośrednictwem wideołącza) na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. - Podkreślił rolę Chin, wciąga też Chiny do tej kwestii – zaznaczył.



- Wydaje się, że jest to bardzo zręczna strategia negocjacyjna, w której trochę symetryzuje, ale jeśli chce się doprowadzić do rozmów, to tak trzeba – mówił też o wypowiedziach Trumpa dla Fox News Tomasz Siemoniak.