Z wypowiedzi Gruszki wynika, że Rosja uzależnia ewentualne porozumienie ws. zakończenia wojny na Ukrainie, od „odrzucenia przez Ukrainę dążenia do dołączenia do NATO”.



Wiceszef MSZ Rosji: Odrzucenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO powinno stać się elementem polityki Sojuszu

- Dla nas, to jeden z kluczowych elementów możliwego porozumienia ws. konfliktu na Ukrainie, to element związany z wyeliminowaniem pierwotnej przyczyny konfliktu. I będziemy żądać nie tylko żelaznych gwarancji prawnomiędzynarodowych, które wykluczą możliwość członkostwa Ukrainy w NATO w jakiejkolwiek formie, ale też będziemy nalegać, by stało się to elementem polityki samego Sojuszu – powiedział Gruszko.



Wiceszef MSZ Rosji podkreślił, że potencjalne członkostwo Ukrainy w NATO „wyklucza możliwość osiągnięcia pokoju na Ukrainie i, w szerszym sensie, stworzenie jakiejkolwiek architektury bezpieczeństwa”.



Rosja chce, aby NATO wycofało się z deklaracji przyjętej na szczycie w Bukareszcie z 2008 roku

Zdaniem Gruszki decyzja podjęta na szczycie NATO w Bukareszcie (w 2008 roku), dotycząca możliwego przyszłego członkostwa w NATO Ukrainy i Gruzji była „katastrofalna dla europejskiego bezpieczeństwa”.