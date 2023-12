05:33 Ukraińska straż graniczna pokazała zniszczenie rosyjskiego systemu obserwacyjnego Murom-M

Nagranie pochodzi z obwodu charkowskiego.



05:10 Na Charków spadły w nocy pociski Ch-22

Rosjanie ostrzeliwali miasto również z użyciem zestawów przeciwlotniczych S-300 — poinformował dowódca charkowskiego garnizonu, Serhij Melnyk. Rosjanie prowadzili ostrzał Charkowa z okolic Biełgorodu.



04:44 Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej odznaczył żołnierzy za zdobycie Marijinki

Rosjanie poinformowali o zajęciu miejscowości w obwodzie donieckim 25 grudnia. Jednak jeszcze 28 grudnia Ukraińcy podawali, że w północnej części miejscowości, która miała zostać kompletnie zniszczona w wyniku walk, znajdują się ukraińscy żołnierze. Tymczasem gen. Walerij Gierasimow pogratulował i wręczył odznaczenia żołnierzom 150. Dywizji i 5. Brygady Piechoty Zmotoryzowaniem za zdobycie Marijinki.



04:43 Podczas nocnego ataku dronów na Lwów trafione zostały dwa cele w mieście

Informacje takie przekazał mer Lwowa, Andrij Sadowy. "Czekamy na więcej informacji od naszych służb operacyjnych" - dodał.

04:41 W nocy w wielu obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Alarm ogłoszono po poderwaniu się dziewięciu bombowców strategicznych Tu-95MS z lotniska w obwodzie murmańskim w Federacji Rosyjskiej, a także w związku z użyciem dronów-kamikadze przez Rosję.

04:37 W nocy Charków znalazł się pod silnym ostrzałem rakietowym

Mer miasta, Ihor Terechow, informował o co najmniej sześciu eksplozjach, które rozległy się w mieście. O silnych eksplozjach informowała też charkowska policja.

04:34 SBU zatrzymała kobietę biorącą udział w organizacji pseudoreferendum w okupowanym Chersoniu

59-letnia kobieta, po zajęciu przez Rosjan Chersonia, dobrowolnie zgłosiła się do współpracy z Rosjanami. W czasie pseudoreferendum z urną wyborczą chodziła od drzwi do drzwi zachęcając mieszkańców do udziału w referendum, które stało się dla Rosjan podstawą do aneksji okupowanej części obwodu chersońskiego. Kobiecie towarzyszyli uzbrojeni Rosjanie, którzy grozili mieszkańcom Chersona więzieniem, jeśli nie wezmą udziału w referendum. Za współpracę z Rosjanami kobieta otrzymała rosyjski paszport. Po wyzwoleniu Chersonia kobieta uciekła do Mikołajowa. Obecnie grozi jej do 10 lat więzienia i konfiskata mienia.

04:30 Ukraiński resort obrony wyraził zainteresowanie szkoleniem ukraińskich pilotów we Francji

O takim zainteresowaniu mówił wiceminister obrony Ukrainy, gen. Iwan Hawryliuk, w czasie spotkania z delegacją francuskiego Senatu. Gen. Hawryliuk wyraził nadzieję, że Francja, w ramach koalicji na rzecz wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, dostarczy Ukrainie dodatkowe nowoczesne zestawy przeciwlotnicze i amunicję do nich.

04:27 Podczas wieczornego ataku dronów na Odessę szczątki drona spadły na wielopiętrowy budynek mieszkalny

W budynku, na który spadły szczątki drona, wybuchł pożar — informuje Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego.



