Litwa mocno podnosi opłaty dla Rosjan. Królewiec zapłaci więcej za tranzyt

Wcześniej, kiedy rosyjski Gazprom także jednostronnie narzucał swoim unijnym klientom obowiązek zapłaty w rublach, ten sam gubernator nie dostrzegł w tym niczego nagannego.

Litwa pozostaje dla Królewca jedyną dostępną kolejową drogą dostaw towarów z Rosji i do Rosji. Region graniczy także z Polską, ale tutaj część przejść drogowych została zamknięta, a ruch kolejowy całkowicie zamarł. Władze Litwy w 2022 r. za pomocą kwot ograniczyły tranzyt swoimi kolejami zakazanych sankcjami towarów do Rosji oraz z Rosji. Ograniczenia obejmują m.in. materiały budowlane, drewno, metale, cement, kawior, alkohol.

Ile traci Rosja

W końcu września Litwini dali Rosjanom sześć miesięcy na to, by samochody na rosyjskich numerach opuściły republikę. Większość z nich należy do mieszkańców Królewca. W listopadzie Wilno powiększyło wykaz towarów zabronionych w tranzycie z i do Królewca. Na czarną listę dopisano centra mechanicznej obróbki, tokarki, wiertarki, frezarki i niektóre inne grupy obrabiarek, przyrządy optyczne i półprzewodnikowe, ogniwa i baterie galwaniczne na bazie dwutlenku manganu, litu, ciężarówki, barometry.

Zdaniem litewskich ekspertów produkty te mogą znaleźć zastosowanie w produkcji wojskowej: „Taki ładunek jest eksportowany do krajów Azji Środkowej, skąd transportowany jest do Rosji i Białorusi”.

Alichanow zauważył, że mechanizm kwotowy oznacza zmniejszenie wielkości przewożonych produktów. „Co robi Litwa? Traci pieniądze. Co zrobić, aby nie stracić pieniędzy? Zwiększ stawkę za jednostkę przewożonego towaru. To właśnie robią. Cała polityka strony litewskiej sugeruje, że tak naprawdę nie chce ona stracić pieniędzy” – twierdzi rosyjski urzędnik.

Według niego ograniczenia w tranzycie lądowym do obwodu królewieckiego przez Litwę przynoszą Rosji około 2 mld rubli (87,8 mln zł) strat rocznie. Bez dostaw z Rosji Królewiec byłby odcięty od zaopatrzenia.