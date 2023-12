FlixBus zwiększy liczbę tras z Ukrainy. Długie oczekiwanie na pozwolenia

FlixBus wykonuje połączenia z/do Ukrainy od 2019 roku. Na dzień dzisiejszy autobusy firmy obsługują 25 bezpośrednich połączeń do sześciu krajów Europy: Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Austrii. Sieć autobusowa łączy 22 miasta na Ukrainie i 48 za granicą. Między Ukrainą a Europą kursuje 65 autobusów. Plany na przyszłość zakładają więc więcej, niż podwojenie tej sieci.

— Podziwiam Ukraińców, za to jak sprawnie potrafili się zaadaptować do funkcjonowania w wojennych warunkach. W tym kraju toczy się wojna, a oni starają się żyć tak normalnie, jak to tylko jest możliwe — mówi szef FlixMobility na nasz region. Nie ukrywa, że cały czas problemem jest przekraczanie ukraińskiej granicy. — Trzy-cztery godziny postoju to norma. Ale zdarza się, że taki postój wydłuża się do siedmiu-osmiu, a czasami nawet do kilkunastu godzin. Mimo, że autokary są kierowane na specjalne pasy ruchu.

Zapytany o bezpieczeństwo podróży po Ukrainie, nie ukrywa, że Flixbus jest bardzo ostrożny. — Zbliżamy się już do takich miejsc, gdzie wojna jest mocno odczuwalna. A w nas nie ma za grosz kozackiej fantazji. Nasi partnerzy czują się odpowiedzialni za kierowców. I wyraźnie starają się wyważyć biznes: na ile trzeba pomóc ludziom, a na ile można rzeczywiście to zrobić. Nasza siatka ukraińska już teraz jest największa od czasu, kiedy Flixbus wjechał do tego kraju — dodaje szef FlixMobility na region.