Płk Ihnat przypomniał, że w czasie poprzednich takich ataków rakiety wlatywały w przestrzeń powietrzną Rumunii (i Mołdawii), na terytorium Rumunii spadały też szczątki rosyjskich dronów-kamikadze.



- To samo zdarzyło się w Polsce w ubiegłym roku (w listopadzie prawdopodobnie ukraiński pocisk, wystrzelony z zestawu S-300, spadł na Przewodów zabijając dwie osoby, w grudniu nad Polskę wleciała rakieta Ch-55, która spadła w lesie w okolicy Bydgoszczy i została tam znaleziona po kilku miesiącach przez przypadkową osobę - red.). Więc nie jest to nic nowego. W wyniku tak zmasowanych ataków, to może się zdarzyć, wróg atakuje przygraniczne tereny, w szczególności na zachodzie, w obwodach lwowskim, iwano-frakiwskim, etc., więc jest to możliwe. To kolejny sygnał dla naszych partnerów, by wzmocnić Ukrainę niezbędną ilością sprzętu do obrony powietrznej, tak abyśmy stali się tarczą pomiędzy agresorem i Europą, chroniącym siebie i chroniącym ich — powiedział rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy.



Rosjanie w nocy i nad ranem 29 grudnia atakowali cele na całej Ukrainie

Na razie nie wiadomo na pewno jaki obiekt wleciał w przestrzeń powietrzną Polski. W rejonie, w którym pocisk mógł spaść, poszukuje go ok. 200 policjantów.



Rosjanie w nocy i nad ranem 29 grudnia atakowali cele na całej Ukrainie. Ukrainę atakowało ponad 150 rakiet i dronów, z czego ok. 40 trafiło w cele.



W ataku zginęło co najmniej 20 osób, a 110 zostało rannych.