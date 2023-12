04:42 W nocy w trzech obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Zagrożone atakiem dronów były obwody czerkaski, dniepropietrowski i kirowohradzki.



04:40 Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało nagranie ze szkolenia ukraińskiej armii

Nagranie ilustruje szkolenie ukraińskich żołnierzy na Wyspach.



04:37 Władze Dniepru przekazały ponad 100 dronów i kilkadziesiąt samochodów armii Ukrainy

O prezencie, jaki ukraińska armia znalazła „pod choinką” poinformował mer miasta, Borys Fiłatow. Drony mają trafić przede wszystkim do 110. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy walczącej w rejonie Awdijiwki.



04:34 Jednostka straży granicznej z Kramatorska, walcząca w rejonie Bachmutu, otrzymała drona-nosze do ewakuacji rannych

Nosze są w stanie poruszać się w trudnym terenie i transportować do 200 kg — wynika z nagrania opublikowanego w internecie.



04:32 We wtorek wieczorem rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ukraiński dron nad morzem w pobliżu Sewastopola

Informację taką przekazał Michaił Razwożajew, szef okupacyjnych władz Sewastopola, na swoim kanale w serwisie Telegram.



04:29 USA przekazały ostatni w 2023 roku pakiet pomocy wojskowej Ukrainie

Pakiet ma wartość 250 mln dolarów. W jego skład wchodzą pociski do zestawów przeciwlotniczych, pociski do zestawów HIMARS, amunicja artyleryjska kalibru 155 mm i 105 mm, pociski przeciwpancerne oraz 15 mln sztuk amunicji do broni ręcznej. To ostatni pakiet pomocy wojskowej, który USA będą w stanie przekazać Ukrainie do czasu zatwierdzenia przez Kongres dodatkowych 60 mld dolarów na pomoc militarną dla walczącego z Rosją kraju.



04:28 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: