Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 673 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA przekazały ostatni w 2023 roku pakiet pomocy wojskowej Ukrainie.

Z analizy wynika, że jeśli Ukraina nie otrzyma pomocy finansowej od USA i Unii Euroejskiej — wówczas w pierwszym kwartale 2024 roku pensji nie dostanie blisko 2 mln pracowników budżetówki, a kolejnych milion osób nie optrzyma świadczeń społecznych.



Reklama

Ukraina czeka na 110 mld dolarów pomocy z Zachodu

Ukraina naciska na Zachód, by ten podjął decyzję ws. przekazania Kijowowi pomocy wojskowej w wysokości ok. 110 mld dolarów — chodzi o środki na wsparcie wojskowe z USA (60 mld dolarów) o które wnioskuje do Kongresu Biały Dom i 50 mld euro wsparcia finansowego z unijnego budżetu, które zostało zablokowane w związku ze sprzeciwem Węgier.



Ukraina, po agresji rosyjskiej, zanotowała duży spadek PKB, a także drastycznie zwiększyła wydatki na obronność. W efekcie bieżące funkcjonowanie administracji państwa jest mocno uzależnione od pomocy finansowej udzielanej Ukrainie przez zachodnich sojuszników i międzynarodowe instytucje finansowe.