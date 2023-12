Bez decyzji Kongresu kolejnego pakietu pomocy wojskowej USA dla Ukrainy nie będzie

W skład pakietu wchodzą pociski do zestawów przeciwlotniczych, pociski artyleryjskie i amunicja do broni ręcznej, a także pociski przeciwpancerne.



Tymczasem Ukraina alarmuje, że bez pomocy z Zachodu zagrożone są zarówno jej finanse publiczne, jak i kontynuowanie wysiłku wojennego.



Partia Republikańska chce powiązania kwestii pomocy dla Ukrainy z finansowaniem wzmocnienia ochrony granicy USA z Meksykiem. Kongres nie podejmie decyzji w tej sprawie przed styczniem.



Nasza pomoc jest kluczowa dla wsparcia ukraińskich partnerów i obrony przez nich kraju oraz wolności przed rosyjską agresją Antony Blinken, sekretarz stanu USA

Pomoc finansowa UE dla Ukrainy zablokowana przez Węgry

W grudniu pakiet pomocy obejmujący 50 mld dolarów na wsparcie Ukrainy i 14 mld dolarów na wsparcie dla walczącego z Hamasem Izraela upadł w Senacie — przeciwko pakietowi głosowali wszyscy senatorowie Partii Republikańskiej i Bernie Sanders, senator niezależny zazwyczaj głosujący wraz z Partią Demokratyczną, ale w tej sprawie zgłaszający wątpliwości co do wspierania wojny Izraela z Hamasem.



Sekretarz stanu USA Antony Blinken, ogłaszając przekazanie Ukrainie najnowszego pakietu pomocy, wezwał Kongres, by ten działał „zdecydowanie, tak szybko jak to możliwe, by realizować amerykański interes narodowy przez pomoc Ukrainie w obronie kraju".