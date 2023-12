05:39 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o strąceniu dwóch ukraińskich dronów nad obwodami biełgorodzkim i rostowskim

Wcześniej o strąceniu drona nad obwodem rostowskim informował gubernator tego obwodu.



05:15 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie konferencji prasowej z udziałem gen. Walerija Załużnego

Głównodowodzący ukraińskiej armii zorganizował konferencję prasową 26 grudnia.



04:44 Przed północą w Odessie rozległy się eksplozje

Informacje takie pojawiły się na kanale Suspilne Odessa w serwisie Telegram.



04:39 Straż Graniczna Ukrainy ujawniła w 2023 roku działanie ponad 220 grup przestępczych przerzucających mężczyzn za granicę

W związku z obowiązującym na Ukrainie stanem wojennym, mężczyźni w wieku 18-60 lat mają zakaz opuszczania Ukrainy. Z komunikatu Straży Granicznej Ukrainy wynika, że w 2023 roku wszczęła ona ponad 1 600 spraw karnych w oparciu o ustalenia jednostek operacyjnych i śledczych Straży Granicznej dotyczących przemytu mężczyzn z Ukrainy przez granicę. „W porównaniu do 2022 roku liczba takich przestępstw zmniejszyła się” - czytamy w komunikacie.



04:36 "FT": W przypadku weta Węgier KE zaciągnie pożyczkę na pomoc dla Ukrainy

Gdyby na lutowym szczycie UE Węgry ponownie zablokowały zmiany w budżecie UE, pozwalające przekazać ok. 50 mld euro pomocy Ukrainie, pozostałe 26 państw UE ma porozumieć się co do stworzenia mechanizmu gwarancji budżetowych, pozwalających Komisji Europejskiej do pożyczenia na rynkach finansowych do 20 mld euro, które miałyby zostać przekazane Kijowowi — pisze „Financial Times”.



04:34 Gazprom zwiększył dostawy gazu do Uzbekistanu

Informację o zwiększeniu dostaw gazu do Uzbekistanu przekazał Władimirowi Putinowi prezes zarządu Gazpromu, Aleksiej Miller. Dostawy miały zostać podwojone w stosunku do ilości gazu zapisanej w kontrakcie na dostawy gazu do Uzbekistanu, na wniosek Taszkientu, ze względu na atak zimy w środkowej Azji.



04:28 Siergiej Ławrow zapewnił szefa MSZ Iranu, że Rosja wspiera integralność terytorialną Iranu

Zapewnienie takie miało paść w czasie rozmowy telefonicznej Ławrowa z Hosseinem Amirem-Abdollahianem ze względu na niedzielne wezwanie rosyjskiego charge d'affaires w Teheranie przez irański MSZ i oficjalnym protestem Iranu przeciwko jednemu z zapisów komunikatu opublikowanego przez Forum Rosyjsko-Arabskie, które odbyło się w Marrakeszu. Chodzi o część komunikatu dotyczącego statusu trzech spornych wysp na wodach Zatoki Perskiej. Wszystkie trzy wyspy Abu Musa, Wielki Tunb i Mały Tunb, które są kontrolowane przez Iran, ale roszczenia wobec nich wysuwają Zjednoczone Emiraty Arabskie.



04:26 W nocy rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ukraiński dron nad obwodem rostowskim

Informację taką przekazał gubernator obwodu rostowskiego, Wasilij Gołubiew.