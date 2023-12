Swiatłana Cichanouska: Bez Moskwy Łukaszenko upadnie

Trudno w to uwierzyć, że minęło już tyle czasu. Andrzej Poczobut nie jest tylko dziennikarzem, jest głosem męstwa. Poczobut jest wrogiem Łukaszenki, ponieważ nie idzie na ustępstwa wobec reżimu. Myślę, że trwały negocjacje na temat jego uwolnienia, ale Andrzej nie zdradza własnych zasad, tak jak i wielu innych zakładników reżimu. Ważne jest, by w Polsce nie brakowało woli politycznej i nieustannie naciskano na dyktatora, domagano się uwolnienia więźniów politycznych, zaostrzano sankcje. Dopóki ten temat nie będzie stwarzał Łukaszence problemów, nie będzie musiał nikogo uwalniać. Nieustannie apelujemy o pomoc w sprawie więźniów politycznych do międzynarodowych organizacji humanitarnych oraz do Kościoła katolickiego, ale na razie nic z tego nie wynika. Sankcje również muszą zostać uszczelnione, bo Łukaszenka je omija i nadal zarabia.

Odkąd Łukaszenko sfałszował w 2020 roku wybory prezydenckie i wypchnął panią z kraju, minęło już ponad trzy lata. Opozycjoniści nadal w więzieniach, protesty stłumione, sankcje nie zmusiły reżimu do ustępstw, a dyktator gra w hokeja. Ma pani poczucie przegranej walki o Białoruś?

Nie mam takiego poczucia. Odważni Białorusini wewnątrz kraju nadal są. Może ich nie widać, ale łączą się w małe grupy we własnych społecznościach. Ostatnio w jednej z fabryk zatrzymano dwie dziewczyny, które we włosach miały biało-czerwono-białe wstążki (barwy wolnej Białorusi – red.). Ileż trzeba mieć odwagi, by coś takiego zrobić w istniejących obecnie na Białorusi warunkach. To bohaterskie czyny i takich ludzi są tam setki tysięcy. Nie możemy o nich opowiadać, ale oni są. Łukaszenko wie, że ludzie nie opuszczają rąk, ja też o tym wiem. To dodaje mi sił. Nie mogę odpuścić, bo liczą na mnie więźniowie polityczni. Ostatni list od męża do dzieci dotarł w marcu. Od tamtej pory nie mam żadnych informacji od Siarheja. Później pojawiło się nagranie męża w więzieniu, na którym z trudem go poznałam. Tę walkę przegra ten, który pierwszy się podda. Po ich stronie jest broń i przemoc, ale nie mają tego, co mamy my – motywacji.

Niektórzy politycy na Zachodzie chcą uspokajać Putina i pozostawić pod jego wpływem Białoruś Swiatłana Cichanouska

Niedawno Chatham House przez internet przeprowadził sondaż na Białorusi. Wynika z niego, że aż 43 proc. respondentów uważa, że w warunkach niestabilnej sytuacji w regionie „Białoruś potrzebuje takiego twardego lidera jak Łukaszenko, by uratować kraj przed rozpadem”. Jak to pani rozumie?

W warunkach dyktatury ludzie boją się szczerze odpowiadać na pytania. Nigdy nie mają pewności co do tego, kto im zadaje takie pytania, bo boją się prowokacji KGB. Więc mogą odpowiadać zupełnie inaczej, niż myślą.