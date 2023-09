04:42 Zełenski: Zwycięstwo Ukrainy zależy od Ukraińców

- Bez względu na to, co dzieje się na świecie, bez względu na warunki zewnętrzne, musimy pamiętać, że to od sytuacji u nas, od naszego stosunku do Ukrainy, do wolności, do naszych celów, zależeć będzie, kiedy nasz cel osiągniemy. Główny cel – zwycięstwo Ukrainy - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Dla Ukrainy, siła nie ma alternatywy. I każdy, kto wzmacnia kraj, kto sam staje się silniejszy, kto pomaga walczyć z wrogiem i osiąga sukcesy dla Ukrainy - przybliża nas do tego celu - dodał.



04:39 W nocy Rosjanie atakowali obwody odeski i mikołajowski z użyciem dronów-kamikadze

Gubernator obwodu mikołajowskiego, Witalij Kim, informował o kilku falach dronów atakujących cele na południu Ukrainy i sugerował, że liczba dronów zestrzelonych w nocy nad obwodami mikołajowskim i odeskim może być rekordowa.



04:36 Doradca Zełenskiego: Ukraina będzie otrzymywać niezbędną pomoc wojskową do końca wojny

Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, przekonywał na antenie ukraińskiej telewizji, że Ukraina "będzie otrzymywać wszelką niezbędną pomoc wojskową aż do momentu zakończenia wojny z Rosją". Podolak podkreślił przy tym, że chodzi o "sprawiedliwy" pokój. - Ten proces (przekazywania Ukrainie pomocy - red.) będzie przebiegać tak, jak dziś: czasem będzie trochę więcej broni, czasem trochę mniej, w zależności od trwającego procesu negocjacyjnego - mówił.



04:31 W nocy w obwodzie czerkaskim aktywna była obrona powietrzna

W nocy z 27 na 28 września w obwodzie czerkaskim rozległy się eksplozje, aktywna była obrona powietrzna - takie informacje przekazał szef czerkaskiej administracji obwodowej, Ihor Taburec. Ok. 2 w nocy w obwodzie został ogłoszony alarm powietrzny. Taburec informował o groźbie ataku na cele w obwodzie przy użyciu dronów.



04:27 Szefowa MSZ Rumunii, Luminica Odobescu, zarzuciła Rosji naruszanie przestrzeni powietrznej Rumunii

Mówiąc o rosyjskiej wojnie przeciw Ukrainie szefowa MSZ Rumunii stwierdziła, że "bezpośrednio wpływa ona na Rumunię". - To bardzo poważna sytuacja, która stwarza zagrożenie dla naszych obywateli - podkreśliła Odobescu w czasie konferencji "Wygrać wojnę. Wygrać pokój". Minister potępiła też rosyjskie ataki z użyciem dronów, w wyniku których szczątki dronów atakujących Ukrainę spadają na terytorium jej kraju (takie incydenty miały miejsce dwa razy). - To naruszanie naszej przestrzeni powietrznej. Rumuński rząd zdecydowanie potępia wszystkie rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy, niewinnych ludzi, kilkaset metrów od rumuńskiej granicy - mówiła.

04:24 Izba Reprezentantów Kongresu USA odrzuciła trzy poprawki do budżetu ograniczające pomoc dla Ukrainy

Poprawki zostały wniesione przez dwóch republikańskich kongresmanów. Odrzucono m.in. poprawkę uniemożliwiającą przekazywanie Ukrainie pomocy wojskowej i poprawkę zakazującą wykorzystywania środków z budżetu na przekazywanie Ukrainie amunicji kasetowej.



