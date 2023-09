- Śledztwo prowadzone przez polskich prokuratorów doprowadziło do wydania opinii, która w sposób kategoryczny wskazuje, iż ta rakieta była rakietą ukraińską - produkcji jeszcze sowieckiej, rosyjskiej - powiedział.

- Jeżeli chodzi o miejsce wystrzelenia i przynależność do konkretnego zgrupowania wojskowego, była to rakieta ukraińska - dodał.

Minister stwierdził również, że ubolewa nad brakiem współpracy ze strony ukraińskiej.

- To już trwa miesiące. Nie sądzę, żeby to były decyzje na szczeblu prokuratorskim. Sądzę, że są to decyzje raczej na wysokim szczeblu politycznym państwa ukraińskiego - ocenił.

Rakieta w Przewodowie. Pocisk pochodził z systemu S-300

Biegli ustalili, że na terenie naszego kraju doszło do eksplozji pocisku przeciwrakietowego typu S 300 5-W-55 (produkcji rosyjskiej).

15 listopada ubiegłego roku trwał zmasowany rosyjski ostrzał na zachodnią Ukrainę – m.in. na elektrownię węglową koło Lwowa. Z Ukrainy pociski przeciwrakietowe wystrzeliwano parami (co ma zwiększyć skuteczność) – jeden trafił celu, drugi poleciał dalej „na pusto”.