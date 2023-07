07:14 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje najnowszy bilans rosyjskich strat

Agresor miał stracić już ponad 233 400 ludzi.



Bilans rosyjskich strat, 8 lipca Sztab Generalny

06:48 ONZ: W ciągu 500 dni wojny na Ukrainie zginęło 9 tysięcy cywilów

ONZ podkreśla, że są to "wstępne szacunki".



Wśród zabitych było ponad 500 nieletnich. Około 6 milionów ukraińskich uchodźców zostało zmuszonych do opuszczenia ojczyzny.

06:37 500 dni wojny Rosji z Ukrainą

Zaczęło się od ataku na Ukrainę z trzech stron, w pewnym momencie, w marcu 2022 roku, Rosjanie byli 15 km od centrum Kijowa. Rok później drony atakowały Moskwę, a rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy przeprowadzali rajdy na terytorium Rosji.



06:25 Gubernator obwodu biełgorodzkiego: Zbombardowane przygraniczne miasto Szebekino

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow twierdził, że przygraniczne rosyjskie miasto Szebekino zostało zbombardowane we wczesnych godzinach porannych 8 lipca.

Na początku tego tygodnia gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow zaproponował ewakuowanym mieszkańcom Szebekina, zakwaterowanym w ośrodkach tymczasowego pobytu, powrót do domów w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

06:17 Zełenski krytykuje prokremlowskie nastroje na Słowacji

Prezydent Wołodymyr Zełenski 7 lipca zaatakował prokremlowskie poglądy niektórych mieszkańców Słowacji, mówiąc, że stanowisko prorosyjskie jest stanowiskiem „proterrorystycznym”.

- Co to są poglądy prorosyjskie?… Oni są agresorami, przybyli na cudzą ziemię, zaatakowali nas i zabijali, gwałcili i torturowali ludzi. Jak można wyznawać takie poglądy? - pytał Zełenski na konferencji prasowej w Bratysławie. - Co to jest stanowisko prorosyjskie? To stanowisko proterrorystyczne i jest złe.

Zełenski podkreślił też, że stanowisko proukraińskie oznacza stanowisko proeuropejskie.

Według sondażu z września 2022 roku ponad połowa Słowaków wolałaby zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą. Inne badanie z zeszłego roku wykazało, że 45 proc. populacji uważa, że winę za inwazję ponosi NATO.

06:08 Gazprom grozi wstrzymaniem tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę

Rosja może nałożyć sankcje na Ukrainę w związku z pozwami ukraińskiego koncernu naftowo-gazowego Naftohaz przeciwko rosyjskiemu gigantowi gazowemu - powiedział Aleksiej Miller, dyrektor generalny Gazpromu.

Może to doprowadzić do zerwania współpracy rosyjskich firm z Naftohazem - ostrzegł Miller. Mimo agresji Rosji na Ukrainę tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy do Europy nadal trwa.

We wrześniu 2022 roku Naftogaz złożył pozew przeciwko Gazpromowi do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Zażądał od Gazpromu zaległych płatności za tranzyt gazu przez Ukrainę.

06:00 Narodowe Centrum Oporu: Rosjanie opracowują plan „ewakuacji” z Mariupola

"Administracja okupacyjna w Mariupolu opracowała plan »ewakuacji« z miasta. Plany te przewidują przewiezienie współpracowników, dokumentacji i najcenniejszego mienia do Rosji" - pisze w raporcie Narodowe Centrum Oporu.



"W porcie w Mariupolu następuje przyspieszenie operacji towarowych, w szczególności eksportu zboża" - czytamy w raporcie.



05:54 Duda: Członkostwo Ukrainy wzmocni siłę militarną NATO

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą w Kłajpedzie prezydent Polski Andrzej Duda wyraził nadzieję, że podczas szczytu NATO w Wilnie zostanie podjęta decyzja o dalszym wspieraniu Ukrainy.

- A także odnośnie pierwszych kroków ważne, żeby Ukraina jak najszybciej przystąpiła do NATO, miejmy nadzieję, że stanie się pełnoprawnym członkiem ze wszystkimi prawami, gwarancjami, a także obowiązkami wynikającymi z członkostwa w sojuszu” – powiedział Duda.

05:49 Biden uzasadnia przekazanie amunicji kasetowej Ukrainie

Prezydent USA powiedział, że amunicja kasetowa zostanie wysłana na "okres przejściowy", dopóki USA nie będą w stanie wyprodukować więcej artylerii 155 mm.

