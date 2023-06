05:32 W nocy Rosjanie zaatakowali Odessę przy użyciu trzynastu dronów-kamikadze Shahed

Wszystkie drony zostały zniszczone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą - podał rzecznik odeskiej obwodowej administracji wojskowej, Serhij Bratczuk.



05:30 Rosja nie zbuduje nowej ambasady w Canberze, stolicy Australii

Ustawę blokującą taką możliwość australijski parlament przyjął w zaledwie trzy godziny. Rząd osiągnął w tym zakresie konsensus z opozycją.

05:02 Szkolenie ukraińskich czołgistów z obsługi czołgów Abrams zakończy się za osiem tygodni

Abramsy to trzeci rodzaj zachodniego czołgu podstawowego, który ma trafić na Ukrainę - już wcześniej Ukraina otrzymała 14 brytyjskich czołgów Challenger oraz czołgi Leopard w różnych wersjach od państw europejskich (m.in. kompanię czołgów Leopard 2A4 od Polski).

04:34 Zełenski dziękuje Polsce za wspieranie Ukrainy

- Właśnie rozmawiałem z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą - to była godzinna rozmowa, głównie o kwestiach bezpieczeństwa. O obecnej sytuacji na polu walki, broni dla naszej armii i amunicji. Podziękowałem mu za wypełnienie wcześniejszych porozumień w zakresie obronności - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Oczywiście w każdej rozmowie zwracamy uwagę na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa, nie tylko dla nas - dodał. - Polska dość realistycznie podchodzi do konieczności przynależności Ukrainy do NATO. To jest cel, który musimy osiągnąć. Wspólnie przygotowujemy konkretne materiały na szczyt NATO w Wilnie. To jest dokładnie ten moment, gdy rosyjskie przypuszczenia, iż ktoś w NATO wciąż boi się Rosji, muszą by kompletnie obalone. Takie przypuszczenia napędzają rosyjskie, agresywne ambicje. Musimy je zneutralizować. Dziękujemy Polsce za wsparcie dla Ukrainy i prawdziwe wzmacnianie NATO - mówił Zełenski.



04:31 Ukraiński ekspert: Zanieczyszczona woda, niesiona przez Dniepr, może dotrzeć do brzegów Rumunii i Bułgarii

Wiktor Komorin, dyrektor Ukraińskiego Narodowego Centrum Ekologii Morskiej, w czasie konferencji prasowej ostrzegł, że zanieczyszczona woda niesiona przez Dniepr po powodzi, do której doszło w wyniku zniszczenia zapory w Nowej Kachowce, wpłynęła już do Morza Czarnego i obecnie jest niesiona przez prądy morskie na południe. W ciągu 1-2 dni woda ta ma dotrzeć do wybrzeży Rumunii i Bułgarii, gdzie może wywołać takie same zmiany w ekosystemie, jakie dotknęły rejon Odessy.



04:30 W nocy w Krzywym Rogu rozległy się eksplozje

O eksplozjach w czasie ogłoszonego wcześniej alarmu powietrznego poinformował Ołeksandr Wikuł, szef wojskowej administracji Krzywego Rogu.



04:28 W nocy w Odessie aktywna była obrona przeciwlotnicza

O aktywności obrony przeciwlotniczej w położonym nad Morzem Czarnym mieście napisał Serhij Bratczuk, rzecznik odeskiej wojskowej administracji obwodowej.



04:25 Liczba inspektorów MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zostanie podwojona

Doradca dyrektora generalnego Rosenergoatomu poinformował, że czterech specjalistów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zastąpi dwóch inspektorów z Agencji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Energodarze. Karcza przekonywał, że nie ma związku między liczbą inspektorów MAEA w elektrowni, a bezpieczeństwem funkcjonowania placówki, którą Rosjanie zajęli w marcu 2022 roku, a która obecnie znajduje się blisko linii frontu.



04:21 Rosja chce poruszyć sprawę śledztwa ws. uszkodzenia Nord Stream na forum RB ONZ

15 czerwca, w czasie konsultacji członków RB ONZ, Rosja poruszy kwestię śledztwa ws. eksplozji, które uszkodziły gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 - poinformował Dmitrij Polianskij, zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosyjski dyplomata napisał o tym na swoim kanale w serwisie Telegram. Informacja pojawiła się po tym, jak "Wall Street Journal" napisał, że na Zachodzie podejrzewa się, iż za atakami na Nord Stream stała jakaś "proukraińska grupa". Dziennik z USA napisał też, że latem 2022 roku CIA ostrzegała władze Ukrainy, by te nie przeprowadzały sabotażu gazociągów.



