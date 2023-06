Abramsy to trzeci rodzaj zachodniego czołgu podstawowego, który ma trafić na Ukrainę - już wcześniej Ukraina otrzymała 14 brytyjskich czołgów Challenger oraz czołgi Leopard w różnych wersjach od państw europejskich (m.in. kompanię czołgów Leopard 2A4 od Polski).

Szkolenie Ukraińców z obsługi czołgów Abrams potrwa 12 tygodni

Czołgi M1A1 Abrams mają trafić na Ukrainę jesienią. Już jednak wiosną USA przerzuciły do Europy 31 takich czołgów, by ukraińscy czołgiści mogli przejść szkolenie z ich obsługi (są to jednak inne maszyny niż te, które trafią na Ukrainę).

Po przerzuceniu abramsów do Niemiec drogą morską, ok. 200 ukraińskich czołgistów rozpoczęło na niemieckich poligonach prowadzone przez instruktorów z USA szkolenie z obsługi amerykańskich czołgów.